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У Польщі заарештували українця, який вбив співвітчизника в новорічну ніч

У Польщі заарештували українця, який вбив співвітчизника в новорічну ніч
У Польщі заарештували українця за вбивство співвітччизника. Йому загрожує довічне в Польщі через вчинене в новорічну ніч.

Як повідомляє «Yavp.pl» з посиланням на wiadomosci.onet.pl, злочин був скоєний в ніч з 31 грудня 2020 на 1 січня 2021 року в одній з квартир в Суленцині (Любуське воєводство), пише – «ВолиньUA».

За попередньою версією, двоє українців зустрічали там разом Новий рік. Слідчі встановили, що між чоловіками виникла суперечка, яку один з них хотів вирішити за допомогою ножа. Закінчилося все трагедією.

43-річного громадянина України заарештували на три місяці за звинуваченням у вбивстві свого 58-річного співвітчизника з особливою жорстокістю. За скоєний злочин на чоловіка може чекати довічне позбавлення волі.

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Теги: вбивство, новорічна ніч, Рольща, арешт, українець
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