У Польщі п'яна українка била автомобілі та стрибала на них





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До моменту приїзду правоохоронців агресивній українці вдалося пошкодити два легкових автомобілі марок Volvo та Ford C-Max. Тест на вміст алкоголю виявив, що правопорушниця була п'яною, маючи 2 проміле.



Громадянку України тримали під вартою, поки вона не протверезіла. Потім їй пред'явили звинувачення у заподіянні шкоди чужому майну. Нанесені нею збитки автовласники оцінили на загальну суму 1850 зл (Volvo - 1300 злотих, Ford C-Max - 550 злотих).



Українка визнала свою провину й нестиме відповідальність за свою поведінку. Їй може загрожувати навіть позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 43-річна громадянка України в місті Вжешня (Великопольське воєводство) пізно ввечері ходила проїжджою частиною, затримувала автомобілі та навмисне била об них ногами і навіть скакала на кузовах.Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції.До моменту приїзду правоохоронців агресивній українці вдалося пошкодити два легкових автомобілі марок Volvo та Ford C-Max. Тест на вміст алкоголю виявив, що правопорушниця була п'яною, маючи 2 проміле.Громадянку України тримали під вартою, поки вона не протверезіла. Потім їй пред'явили звинувачення у заподіянні шкоди чужому майну. Нанесені нею збитки автовласники оцінили на загальну суму 1850 зл (Volvo - 1300 злотих, Ford C-Max - 550 злотих).Українка визнала свою провину й нестиме відповідальність за свою поведінку. Їй може загрожувати навіть позбавлення волі.

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