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У Польщі п'яна українка била автомобілі та стрибала на них

У Польщі п'яна українка била автомобілі та стрибала на них
43-річна громадянка України в місті Вжешня (Великопольське воєводство) пізно ввечері ходила проїжджою частиною, затримувала автомобілі та навмисне била об них ногами і навіть скакала на кузовах.

Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції.

До моменту приїзду правоохоронців агресивній українці вдалося пошкодити два легкових автомобілі марок Volvo та Ford C-Max. Тест на вміст алкоголю виявив, що правопорушниця була п'яною, маючи 2 проміле.

Громадянку України тримали під вартою, поки вона не протверезіла. Потім їй пред'явили звинувачення у заподіянні шкоди чужому майну. Нанесені нею збитки автовласники оцінили на загальну суму 1850 зл (Volvo - 1300 злотих, Ford C-Max - 550 злотих).

Українка визнала свою провину й нестиме відповідальність за свою поведінку. Їй може загрожувати навіть позбавлення волі.

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Теги: Польща, українка, п'яна
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