Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 12 січня, пронозують хмарну погоду, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.
У Луцьку завтра також очікується хмарна погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень від 0-2º морозу
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.
У Луцьку завтра також очікується хмарна погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень від 0-2º морозу
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