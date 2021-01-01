Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.



У Луцьку завтра також очікується хмарна погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень від 0-2º морозу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 12 січня, пронозують хмарну погоду, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.У Луцьку завтра також очікується хмарна погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень від 0-2º морозу

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