Луцький педколедж отримав ліцензію на нову спеціальність





Про це інформують на сторінці закладу в



Уже з 2021 року Луцький педагогічний коледж готуватиме фахівців фахової передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) за спеціальністю «Дошкільна освіта» на базі учнів 9 та 11 класів.



«Розширення провадження освітньої діяльності через нові спеціальності дає можливість більшого вибору абітурієнтам», - зазначають у дописі.

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