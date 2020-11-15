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Луцький педколедж отримав ліцензію на нову спеціальність

Луцький педколедж отримав ліцензію на нову спеціальність
Заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» отримав ліцензію на нову спеціальність.

Про це інформують на сторінці закладу в facebook.

Уже з 2021 року Луцький педагогічний коледж готуватиме фахівців фахової передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) за спеціальністю «Дошкільна освіта» на базі учнів 9 та 11 класів.

«Розширення провадження освітньої діяльності через нові спеціальності дає можливість більшого вибору абітурієнтам», - зазначають у дописі.

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Теги: дошкільна освіта, спеціальність, педколедж
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