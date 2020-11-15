Луцький педколедж отримав ліцензію на нову спеціальність
Сьогодні, 22:29
Заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» отримав ліцензію на нову спеціальність.
Про це інформують на сторінці закладу в facebook.
Уже з 2021 року Луцький педагогічний коледж готуватиме фахівців фахової передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) за спеціальністю «Дошкільна освіта» на базі учнів 9 та 11 класів.
«Розширення провадження освітньої діяльності через нові спеціальності дає можливість більшого вибору абітурієнтам», - зазначають у дописі.
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Про це інформують на сторінці закладу в facebook.
Уже з 2021 року Луцький педагогічний коледж готуватиме фахівців фахової передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) за спеціальністю «Дошкільна освіта» на базі учнів 9 та 11 класів.
«Розширення провадження освітньої діяльності через нові спеціальності дає можливість більшого вибору абітурієнтам», - зазначають у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Луцький педколедж отримав ліцензію на нову спеціальність
Сьогодні, 22:29