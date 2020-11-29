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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині помер чоловік, що інфікувався коронавірусом повторно

На Волині помер чоловік, що інфікувався коронавірусом повторно
У Волинській області внаслідок ускладнень коронавірусу помер чоловік, що інфікувався повторно.

Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області зафіксували 16 випадків повторного інфікування коронавірусом. Один випадок завершився летально. Від ускладнень хвороби помер 51-річний мешканець Горохівського району. Волинянин вперше інфікувався у вересні, вдруге захворів у грудні 2020 року.

«Як свідчать дослідження, повторне захворювання протікає у більш важкій формі, аніж первинне захворювання», - наголосила Янко.

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Теги: Волинь, коронавірус, смерть
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