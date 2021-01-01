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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки волинян із коронавірусом – у критичному стані

Повідомили, скільки волинян із коронавірусом – у критичному стані
У Волинській області 14 пацієнтів – у критичному стані і перебувають на штучній вентиляції легень.

Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що в області розгорнули 1547 ліжок для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, із них 1347 – із киснем. Невдовзі обіцяють довести цю цифру до 100 %.

Нині 456 осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні, тобто в області завантажені 29,5 % ліжок. За словами Тимощук, третина пацієнтів із коронавірусом надходять у лікарні у важкому стані. 9 % госпіталізованих волинян перебувають у палатах інтенсивної терапії, 14 пацієнтів – на штучній вентиляції легень у критичному стані.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика
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