Повідомили, скільки волинян із коронавірусом – у критичному стані

У Волинській області 14 пацієнтів – у критичному стані і перебувають на штучній вентиляції легень.Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров’яповідомила, що в області розгорнули 1547 ліжок для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, із них 1347 – із киснем. Невдовзі обіцяють довести цю цифру до 100 %.Нині 456 осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні, тобто в області завантажені 29,5 % ліжок. За словами Тимощук, третина пацієнтів із коронавірусом надходять у лікарні у важкому стані. 9 % госпіталізованих волинян перебувають у палатах інтенсивної терапії, 14 пацієнтів – на штучній вентиляції легень у критичному стані.