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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу

На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
В Україні у 2021-2022 роках запланували проводити вакцинацію від COVID-19. Задля цього на Волині створили 4 бригади.

Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що для проведення вакцинації розробили спеціальну "дорожню карту" та створили 4 бригади, які робитимуть щеплення від коронавірусної інфекції.

Загалом вакцинація передбачає 5 етапів. Першочергово робитимуть щеплення людям, який мають високий ризик інфікування. Зокрема, йдеться про медичних працівників, що працюють безпосередньо з хворими, та учасників ООС.

"Область чекає вакцину. Як тільки вона надійде в Україну, медичні заклади готові до проведення кампанії", - додала посадовиця.

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Теги: вакцинація, коронавірус
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