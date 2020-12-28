На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу

В Україні у 2021-2022 роках запланували проводити вакцинацію від COVID-19. Задля цього на Волині створили 4 бригади.Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’яповідомила, що для проведення вакцинації розробили спеціальну "дорожню карту" та створили 4 бригади, які робитимуть щеплення від коронавірусної інфекції.Загалом вакцинація передбачає 5 етапів. Першочергово робитимуть щеплення людям, який мають високий ризик інфікування. Зокрема, йдеться про медичних працівників, що працюють безпосередньо з хворими, та учасників ООС."Область чекає вакцину. Як тільки вона надійде в Україну, медичні заклади готові до проведення кампанії", - додала посадовиця.