Не коронавірусом єдиним: де на Волині найбільше хворіють на грип

У Волинській області, як і на території всієї країни, продовжується здійснення щотижневого рутинного епідеміологічного нагляду захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.За даними епідеміологічного нагляду в Україні зафіксували спорадичне географічне поширення грипу. Переважає циркуляція вірусу типу В, що характерно для цього періоду, також реєструють грип А (А(H1N1)). Вказані віруси входять до складу вакцин проти грипу на епідсезон 2020-2021 роки, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інформують, що за минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні нижчий епідемічного порогу на 51% та становить 234 на 100 тис. населення, а також на 8,5% вищий за аналогічний період минулого сезону. Епідемічний поріг в усіх регіонах України перебуває на неепідемічних рівнях.На Волині інтенсивний показник захворюваності становить 261 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 11%) та нижчий від епідемічного порогу на 54%. Локальні перевищення зареєстровані у Любомльському та Шацькому районах.Протягом останнього тижня в області на ГРВІ захворіло близько 3 тис. волинян, із них 44% — це діти віком до 17 років (понад 1 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 50% – це дорослі. Летальних випадків за цей час виявлено не було.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями перехворіло вже близько 74 тис. мешканців області (7,2% населення), що на 8 тис. більше ніж попереднього сезону.Всього в області проти грипу вакциновані понад 2,5 тис. осіб, із них 55% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).