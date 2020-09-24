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Чи отримують породіллі на Волині «пакунок малюка». ВІДЕО

Чи отримують породіллі на Волині «пакунок малюка». ВІДЕО
На Волині нині немає "пакунків малюка".

Про це розповіла кореспондентам Суспільному заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення Людмила Сірбіненко. З її слів, сім’ї, у яких народжуються діти, отримують грошову допомогу.

Людмила Сірбіненко пояснює, що сім’ї мають право вибору, або отримувати "Пакунок малюка", або гроші. Ця програма зараз працює таким чином: "У разі народження дитини та у разі якщо в пологовому відділенні немає "Пакунка малюка" і сім’я не забезпечена ним протягом 30 днів з дня народження дитини, тоді вони отримують грошову компенсацію".

Заступниця медичного директора Луцького клінічного пологового будинку Олена Курак каже, що з 29 травня 2020 року "Пакунки малюка" перестали видаватися. З того часу в пологовому будинку видається довідка, що сім'я не отримала "Пакунок малюка" і батьки зверталися в департамент соцполітики для отримання матеріальної допомоги. З вересня цю допомогу пацієнти отримували в грошовому еквіваленті, - каже лікарка.

Рожищанка Ірина Ващук народила другу дитину у луцькому пологовому будинку. Каже: щодо отримання грошової допомоги їй все пояснили, як та де отримати. Жінка вважає, що для першої дитини добре отримати бейбі-бокс, в якому все є, а якщо друга дитина, то може бути й грошова компенсація. Щоб батьки самі підбирали усе необхідне.

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Нині на Волині сім’ї, у яких народжуються діти, отримують грошову допомогу, сума якої зросла майже на 700 гривень і становить 5763 гривні. 13 січня, - каже Олена Курак, - у пологовий надійшла інформація, що в область повинні надійти "Пакунки малюка". Тут вже підготували місце для їх зберігання та видачі.

За словами Людмили Сірбіненко, упродовж минулого року "пакунок малюка" отримали майже 5 тисяч волинян і стільки ж грошову допомогу на загальну суму 25 мільйонів гривень.


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Теги: Волинь, пакунок малюка, породіллі
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