Чи отримують породіллі на Волині «пакунок малюка». ВІДЕО

На Волині нині немає "пакунків малюка".Про це розповіла кореспондентам Суспільному заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населенняЗ її слів, сім’ї, у яких народжуються діти, отримують грошову допомогу.Людмила Сірбіненко пояснює, що сім’ї мають право вибору, або отримувати "Пакунок малюка", або гроші. Ця програма зараз працює таким чином: "У разі народження дитини та у разі якщо в пологовому відділенні немає "Пакунка малюка" і сім’я не забезпечена ним протягом 30 днів з дня народження дитини, тоді вони отримують грошову компенсацію".Заступниця медичного директора Луцького клінічного пологового будинкукаже, що з 29 травня 2020 року "Пакунки малюка" перестали видаватися. З того часу в пологовому будинку видається довідка, що сім'я не отримала "Пакунок малюка" і батьки зверталися в департамент соцполітики для отримання матеріальної допомоги. З вересня цю допомогу пацієнти отримували в грошовому еквіваленті, - каже лікарка.Рожищанканародила другу дитину у луцькому пологовому будинку. Каже: щодо отримання грошової допомоги їй все пояснили, як та де отримати. Жінка вважає, що для першої дитини добре отримати бейбі-бокс, в якому все є, а якщо друга дитина, то може бути й грошова компенсація. Щоб батьки самі підбирали усе необхідне.Нині на Волині сім’ї, у яких народжуються діти, отримують грошову допомогу, сума якої зросла майже на 700 гривень і становить 5763 гривні. 13 січня, - каже Олена Курак, - у пологовий надійшла інформація, що в область повинні надійти "Пакунки малюка". Тут вже підготували місце для їх зберігання та видачі.За словами Людмили Сірбіненко, упродовж минулого року "пакунок малюка" отримали майже 5 тисяч волинян і стільки ж грошову допомогу на загальну суму 25 мільйонів гривень.