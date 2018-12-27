Луцьку молодь запрошують на краєзнавчий квест про місто
Сьогодні, 06:16
Юних лучан та лучанок запрошують взяти участь у краєзнавчому квесті.
Про це інформують на сайті Луцькради.
Луцький краєзнавчий квест “Ще один квест про Луцьк” – це змагання з краєзнавства, які проводяться з метою:
– поглиблення знань з історії, архітектури та культури міста та України в цілому;
– вшанування геройського чину всіх борців за незалежність Української держави;
– всебічний розвиток учасників;
– популяризація серед молоді здорового способу життя та спорту.
У зв’язку з постановою Кабінету міністрів України, щодо обмеження проведення масових заходів та заради здоров’я учасників в період карантину, змагання проводиться у 2 етапи:
1 етап (пошук точок) - 16 січня - 17 січня
2 етап (вікторина) - 19 січня - 21 січня.
Кількість місць обмежена. Реєстрація триває до 15 січня за посиланням.
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Про це інформують на сайті Луцькради.
Луцький краєзнавчий квест “Ще один квест про Луцьк” – це змагання з краєзнавства, які проводяться з метою:
– поглиблення знань з історії, архітектури та культури міста та України в цілому;
– вшанування геройського чину всіх борців за незалежність Української держави;
– всебічний розвиток учасників;
– популяризація серед молоді здорового способу життя та спорту.
У зв’язку з постановою Кабінету міністрів України, щодо обмеження проведення масових заходів та заради здоров’я учасників в період карантину, змагання проводиться у 2 етапи:
1 етап (пошук точок) - 16 січня - 17 січня
2 етап (вікторина) - 19 січня - 21 січня.
Кількість місць обмежена. Реєстрація триває до 15 січня за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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