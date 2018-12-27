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Луцьку молодь запрошують на краєзнавчий квест про місто

Луцьку молодь запрошують на краєзнавчий квест про місто
Юних лучан та лучанок запрошують взяти участь у краєзнавчому квесті.

Про це інформують на сайті Луцькради.

Луцький краєзнавчий квест “Ще один квест про Луцьк” – це змагання з краєзнавства, які проводяться з метою:

– поглиблення знань з історії, архітектури та культури міста та України в цілому;

– вшанування геройського чину всіх борців за незалежність Української держави;

– всебічний розвиток учасників;

– популяризація серед молоді здорового способу життя та спорту.

У зв’язку з постановою Кабінету міністрів України, щодо обмеження проведення масових заходів та заради здоров’я учасників в період карантину, змагання проводиться у 2 етапи:

1 етап (пошук точок) - 16 січня - 17 січня

2 етап (вікторина) - 19 січня - 21 січня.

Кількість місць обмежена. Реєстрація триває до 15 січня за посиланням.

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Теги: квест, молодь
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