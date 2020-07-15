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Кінотеатри, готелі та клуби: повідомили, що можуть відкрити з 25 січня

Кінотеатри, готелі та клуби: повідомили, що можуть відкрити з 25 січня
Як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати з дотриманням усіх правил карантину.

Про це повідомив міністр культури та інфомаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі, пише Укрінформ.

"Обговорили з Прем’єр-Міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати. Звісно з дотриманням усіх правил карантину. І дивлячись на статистику захворюваності в країні", - написав Ткаченко.

Міністр нагадав, що режим надзвичайної ситуації, яким обумовлюються карантинні правила – і більш суворі як зараз, і полегшені – діє до 28 лютого.

"І очевидно, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність", - додав Ткаченко.

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Теги: карантин, послаблення, культура, готелі, кінотеатри
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