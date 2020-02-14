Поблизу Луцька на Стиру небайдужі рибалки здали браконьєра. ФОТО

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Сьогодні, 16:45
У період з 11 до 18 січня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 27 порушень.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Так, склали 23 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), два – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та один за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Оформили один акт виявлення та вилучення безгосподарського майна.
«За даний період на порушників накладено 1 173 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 4 кг водних біоресурсів та 13 од. заборонених знарядь лову, з яких 12 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 16 січня в ході рибоохоронної роботи рибпатруль спільно з працівниками Камінь-Каширського відділу Нацполіції зафіксували порушення правил рибальства на зимувальних ямах. Так, на Турія поблизу села Бузаки Камінь-Каширського району викрили двох порушників, які ловили рибу на зимувальних ямах. На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
17 січня надійшло повідомлення у групу «СТОП Браконьєрство» у додатку Viber від небайдужих рибалок щодо вилову риби значною кількістю жерлиць на старому руслі р. Стир, що поблизу с. Підгайці Луцького району. Працівники відомства одразу виїхали на вказане місце події. Під час обстеження виявили чоловіка, який ловив рибу, використовуючи жерлиці у кількості 20 штук, чим порушував правила рибальства. На громадянина склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.
Аналогічні порушення рибальства викрили на заплаві р. Стир у м. Луцьк та на р. Турія, що поблизу с. Рудка-Червинська Камінь-Каширського району. На порушників оформили протоколи про адмінправопорушення та накладено відповідні штрафні санкції.
З рибалками рибпатрульні провели роз’яснювальні бесіди, нагадали про заборону на лов риби у зимувальних ямах та закликали дотримуватись правил рибальства і техніки безпеки на льоду.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Так, склали 23 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), два – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та один за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Оформили один акт виявлення та вилучення безгосподарського майна.
«За даний період на порушників накладено 1 173 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 4 кг водних біоресурсів та 13 од. заборонених знарядь лову, з яких 12 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 16 січня в ході рибоохоронної роботи рибпатруль спільно з працівниками Камінь-Каширського відділу Нацполіції зафіксували порушення правил рибальства на зимувальних ямах. Так, на Турія поблизу села Бузаки Камінь-Каширського району викрили двох порушників, які ловили рибу на зимувальних ямах. На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
17 січня надійшло повідомлення у групу «СТОП Браконьєрство» у додатку Viber від небайдужих рибалок щодо вилову риби значною кількістю жерлиць на старому руслі р. Стир, що поблизу с. Підгайці Луцького району. Працівники відомства одразу виїхали на вказане місце події. Під час обстеження виявили чоловіка, який ловив рибу, використовуючи жерлиці у кількості 20 штук, чим порушував правила рибальства. На громадянина склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.
Аналогічні порушення рибальства викрили на заплаві р. Стир у м. Луцьк та на р. Турія, що поблизу с. Рудка-Червинська Камінь-Каширського району. На порушників оформили протоколи про адмінправопорушення та накладено відповідні штрафні санкції.
З рибалками рибпатрульні провели роз’яснювальні бесіди, нагадали про заборону на лов риби у зимувальних ямах та закликали дотримуватись правил рибальства і техніки безпеки на льоду.
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