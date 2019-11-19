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У Луцьку «соцпрацівниці» обікрали квартири пенсіонерів

У Луцьку «соцпрацівниці» обікрали квартири пенсіонерів
У Луцьку шахрайки, представившись працівниками соціальних служб, видурили у пенсіонерів гроші.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

На днях 72-річна лучанка, яка проживає на вулиці Грабовського, впустила в квартиру двох жінок, які представились «соціальними працівницями». Підозру в громадянки мало б викликати те, що вони спитали, чи є в неї купюри по 500 гривень, мовляв, їх «треба переписати». Поки старенька відволікалась і шукала гроші, одній гості нібито стало зле. Коли ж пенсіонерка відволіклась подати їй води, інша вкрала гроші, помітивши перед тим, куди по них ішла потерпіла. Так громадянка позбулась своїх 600 гривень. Нині поліція провела ряд оперативно-розшукових заходів і вже вийшла на слід злочинців.

Точно за таким же методом того ж дня дві шахрайки проникли в оселю 72-річного пенсіонера, представившись соцпрацівницями. Однак тут дідуся обікрали на більш, ніж пів сотні тисяч гривень. У поліції є підстави вважати, що тут діяли ті ж шахрайки, що й на вулиці Грабовського.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, шахрайки, пенсіонери, соцпрацівниці
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