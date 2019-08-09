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З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО

З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО
Озеро Лісне, що розташоване неподалік Володимира-Волинського обабіч дороги на Устилуг, взимку заворожує красою.

Фото й відео опублікувало видання БУГ.

Особливо гарно ця місцина виглядає з висоти пташиного польоту.

Огорнута засніженим шлейфом лісів, водойма справляє казкове враження.




З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО
З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО
З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО
З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО

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Теги: озеро, Лісне, крига
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