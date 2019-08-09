З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО





Фото й відео опублікувало видання



Особливо гарно ця місцина виглядає з висоти пташиного польоту.



Огорнута засніженим шлейфом лісів, водойма справляє казкове враження.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озеро Лісне, що розташоване неподалік Володимира-Волинського обабіч дороги на Устилуг, взимку заворожує красою.Фото й відео опублікувало видання БУГ Особливо гарно ця місцина виглядає з висоти пташиного польоту.Огорнута засніженим шлейфом лісів, водойма справляє казкове враження.

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