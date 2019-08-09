З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО
Сьогодні, 01:07
Озеро Лісне, що розташоване неподалік Володимира-Волинського обабіч дороги на Устилуг, взимку заворожує красою.
Фото й відео опублікувало видання БУГ.
Особливо гарно ця місцина виглядає з висоти пташиного польоту.
Огорнута засніженим шлейфом лісів, водойма справляє казкове враження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото й відео опублікувало видання БУГ.
Особливо гарно ця місцина виглядає з висоти пташиного польоту.
Огорнута засніженим шлейфом лісів, водойма справляє казкове враження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З висоти пташиного польоту показали, як волинське озеро скувала крига. ВІДЕО
Сьогодні, 01:07
19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра. ВІДЕО
18 січень, 22:51