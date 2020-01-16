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У місті на Волині чоловік влаштував стрілянину серед вулиці

У місті на Волині чоловік влаштував стрілянину серед вулиці
У Нововолинську п’яний чоловік стріляв з пістолета.

Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 18 січня, ввечері у дворі будинку на вулиці Луцькій у Нововолинську нетверезий чоловік стріляв з пістолета.

Співробітники поліції оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився раніше судимий 45-річний місцевий житель. Пістолет, Retay Arms, з якого чоловік здійснював постріли, вилучили. Окрім цього, з місця події поліцейські вилучили відстріляні гільзи. Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Ніхто з людей не постраждав.

За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або до п’яти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: стрілянина, пістолет, Нововолинськ
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