У місті на Волині чоловік влаштував стрілянину серед вулиці
Сьогодні, 10:41
У Нововолинську п’яний чоловік стріляв з пістолета.
Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 18 січня, ввечері у дворі будинку на вулиці Луцькій у Нововолинську нетверезий чоловік стріляв з пістолета.
Співробітники поліції оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився раніше судимий 45-річний місцевий житель. Пістолет, Retay Arms, з якого чоловік здійснював постріли, вилучили. Окрім цього, з місця події поліцейські вилучили відстріляні гільзи. Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Ніхто з людей не постраждав.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або до п’яти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.
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Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 18 січня, ввечері у дворі будинку на вулиці Луцькій у Нововолинську нетверезий чоловік стріляв з пістолета.
Співробітники поліції оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився раніше судимий 45-річний місцевий житель. Пістолет, Retay Arms, з якого чоловік здійснював постріли, вилучили. Окрім цього, з місця події поліцейські вилучили відстріляні гільзи. Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Ніхто з людей не постраждав.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або до п’яти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Стартова пукалка і "загрожує позбавлення волі"? Ну-ну...
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