На ДКП «Луцьктепло» пояснили, чому і на скільки змінюються тарифи





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Чинний тариф на послугу з централізованого опалення ДКП «Луцьктепло» встановило ще в листопаді 2018 року, і для найбільш численної категорії «населення» він становить 1847,75 грн/Гкал. Затверджений він рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 30.11.2018 № 777-1 «Про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію та послуги, що надаються ДКП «Луцьктепло».



З 01.05.2019 введений в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон 2189), практична реалізація норм і положень якого – зокрема, щодо регулювання надання та оплати комунальних послуг, – здійснюватиметься з переходом на нові договірні відносин між виконавцями комунальних послуг і споживачами.



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Це, окрім іншого, означає, що після 01.05.2019 – не зважаючи на цінові зміни на енергоносії та послуги з їх розподілу, – у органів місцевого самоврядування та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відсутні повноваження щодо встановлення (у тому числі за результатами коригування) тарифів на комунальні послуги, що надавалися виконавцями комунальних послуг за відповідними договорами, укладеними до 01.05.2019.



Зауважують, як і інші житлово-комунальні підприємства, ДКП «Луцьктепло» готувалося до укладання нових договорів на послуги підприємства та до відповідного затвердження нових тарифів на послуги, оскільки введення їх в дію було можливим лише після встановлення нових договірних відносин зі споживачами на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.



"Однак, кампанія з укладання нових договорів відтермінувалася через епідемію коронавірусу в Україні. Споживачам було продовжено термін прийняття рішення про вибір моделі договірних відносин на 5 місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. Законодавчо це було врегульовано Законом України № 540-IX від 30.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться на сайті ДКП "Луцьтепло".



Також додають, знаючи, що у Верховній Раді України готується законопроєкт, який би врегулював інтереси усіх зацікавлених сторін, спрощуючи процедуру укладення договорів з виконавцями послуг, шляхом впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг, на підприємстві, відповідно до вимог Закону 2189 та до внесених змін у постанову КМУ від 01.06.2011 №869, якою затверджено Порядок формування тарифів на теплову енергію та гаряче водопостачання, було розраховано тарифи на постачання теплової енергії, які були нижчі від діючого на близько 30% (детальніше про зміни у статтях витрат – у публікації за посиланням), і затверджені рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.09.2020 №517-1. Проте – із причин описаних вище, – даний тариф для категорії «населення» не застосовувався.



03.12.2020 Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» (Законопроєкт №2458), яким передбачено впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг.



Відтак, 31.12.2020 ДКП «Луцьктепло» оприлюднило публічний договір про надання нових послуг, а 04.01.2021 подало на розгляд органу місцевого самоврядування проєкт тарифу, який вищий за попередньо встановлений, але який не застосовувався, на 33,2%, і вищий на 2,1% за діючий (детальніше про зміни у статтях витрат – в публікації «Повідомлення про наміри змінити тарифи ДКП «Луцьктепло»), за яким споживачі категорії «населення» сплачували за послуги від початку опалювального сезону 2020-2021 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ДКП «Луцьктепло» повідомили, яких змін до тарифів варто очікувати після їх затвердження і застосування, а також пояснили, чим це обумовлено.Про це повідомляють на сайті підприємства.Чинний тариф на послугу з централізованого опалення ДКП «Луцьктепло» встановило ще в листопаді 2018 року, і для найбільш численної категорії «населення» він становить 1847,75 грн/Гкал. Затверджений він рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 30.11.2018 № 777-1 «Про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію та послуги, що надаються ДКП «Луцьктепло».З 01.05.2019 введений в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон 2189), практична реалізація норм і положень якого – зокрема, щодо регулювання надання та оплати комунальних послуг, – здійснюватиметься з переходом на нові договірні відносин між виконавцями комунальних послуг і споживачами.Це, окрім іншого, означає, що після 01.05.2019 – не зважаючи на цінові зміни на енергоносії та послуги з їх розподілу, – у органів місцевого самоврядування та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відсутні повноваження щодо встановлення (у тому числі за результатами коригування) тарифів на комунальні послуги, що надавалися виконавцями комунальних послуг за відповідними договорами, укладеними до 01.05.2019.Зауважують, як і інші житлово-комунальні підприємства, ДКП «Луцьктепло» готувалося до укладання нових договорів на послуги підприємства та до відповідного затвердження нових тарифів на послуги, оскільки введення їх в дію було можливим лише після встановлення нових договірних відносин зі споживачами на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води."Однак, кампанія з укладання нових договорів відтермінувалася через епідемію коронавірусу в Україні. Споживачам було продовжено термін прийняття рішення про вибір моделі договірних відносин на 5 місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. Законодавчо це було врегульовано Законом України № 540-IX від 30.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться на сайті ДКП "Луцьтепло".Також додають, знаючи, що у Верховній Раді України готується законопроєкт, який би врегулював інтереси усіх зацікавлених сторін, спрощуючи процедуру укладення договорів з виконавцями послуг, шляхом впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг, на підприємстві, відповідно до вимог Закону 2189 та до внесених змін у постанову КМУ від 01.06.2011 №869, якою затверджено Порядок формування тарифів на теплову енергію та гаряче водопостачання, було розраховано тарифи на постачання теплової енергії, які були нижчі від діючого на близько 30% (детальніше про зміни у статтях витрат – у публікації за посиланням), і затверджені рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.09.2020 №517-1. Проте – із причин описаних вище, – даний тариф для категорії «населення» не застосовувався.03.12.2020 Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» (Законопроєкт №2458), яким передбачено впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг.Відтак, 31.12.2020 ДКП «Луцьктепло» оприлюднило публічний договір про надання нових послуг, а 04.01.2021 подало на розгляд органу місцевого самоврядування проєкт тарифу, який вищий за попередньо встановлений, але який не застосовувався, на 33,2%, і вищий на 2,1% за діючий (детальніше про зміни у статтях витрат – в публікації «Повідомлення про наміри змінити тарифи ДКП «Луцьктепло»), за яким споживачі категорії «населення» сплачували за послуги від початку опалювального сезону 2020-2021 років.

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