На Волині судили адміністраторку магазину, яка була на роботі без захисної маски





Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише



«Виконуючи обов’язки адміністратора магазину «Єва» (…) здійснювала прийом відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а саме без захисної маски, чим порушила Постанову КМУ №641 від 22.07.2020 року», – йдеться у постанові суду.



У судовому засіданні правопорушниця свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.



Адміністраторку суд визнав винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Її звільнили від адміністративної відповідальності та оголосити усне зауваження.



Справу про адміністративне правопорушення закрили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському судили адміністраторку магазину товарів краси і догляду, яка була на роботі без захисної маски.Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град «Виконуючи обов’язки адміністратора магазину «Єва» (…) здійснювала прийом відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а саме без захисної маски, чим порушила Постанову КМУ №641 від 22.07.2020 року», – йдеться у постанові суду.У судовому засіданні правопорушниця свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.Адміністраторку суд визнав винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Її звільнили від адміністративної відповідальності та оголосити усне зауваження.Справу про адміністративне правопорушення закрили.

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