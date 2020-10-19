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На Волині судили адміністраторку магазину, яка була на роботі без захисної маски

На Волині судили адміністраторку магазину, яка була на роботі без захисної маски
У Володимирі-Волинському судили адміністраторку магазину товарів краси і догляду, яка була на роботі без захисної маски.

Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.

«Виконуючи обов’язки адміністратора магазину «Єва» (…) здійснювала прийом відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а саме без захисної маски, чим порушила Постанову КМУ №641 від 22.07.2020 року», – йдеться у постанові суду.

У судовому засіданні правопорушниця свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.

Адміністраторку суд визнав винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Її звільнили від адміністративної відповідальності та оголосити усне зауваження.

Справу про адміністративне правопорушення закрили.


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Теги: суд, захисна маска, магазин
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