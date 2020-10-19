На Волині судили адміністраторку магазину, яка була на роботі без захисної маски
Сьогодні, 14:08
У Володимирі-Волинському судили адміністраторку магазину товарів краси і догляду, яка була на роботі без захисної маски.
Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.
«Виконуючи обов’язки адміністратора магазину «Єва» (…) здійснювала прийом відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а саме без захисної маски, чим порушила Постанову КМУ №641 від 22.07.2020 року», – йдеться у постанові суду.
У судовому засіданні правопорушниця свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.
Адміністраторку суд визнав винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Її звільнили від адміністративної відповідальності та оголосити усне зауваження.
Справу про адміністративне правопорушення закрили.
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Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.
«Виконуючи обов’язки адміністратора магазину «Єва» (…) здійснювала прийом відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а саме без захисної маски, чим порушила Постанову КМУ №641 від 22.07.2020 року», – йдеться у постанові суду.
У судовому засіданні правопорушниця свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.
Адміністраторку суд визнав винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Її звільнили від адміністративної відповідальності та оголосити усне зауваження.
Справу про адміністративне правопорушення закрили.
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