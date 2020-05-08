Через «Ягодин» іноземець під виглядом «гуманітарки» хотів провезти продукти харчування

На митному посту «Ягодин» в автомобілі з гуманітарною допомогою виявили понад 18 тисяч одиниць незадекларованого товару.Про це інформує пресслужба Волинської митниці.Зазначається, що, прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста заїхав вантажний автомобіль Mercedes під керуванням громадянина Німеччини. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.В результаті ж повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили понад 18 тисяч одиниць незадекларованих харчових продуктів загальною вартістю 276,5 тис. гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми предмета правопорушення. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.