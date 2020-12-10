Поблизу Володимира фура в'їхала у паркан будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:15
На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до села Шистів сталася автопригода за участі вантажівки.
Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.
Інформують, що фура в’їхала у паркан у житлового будинку.
«На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до с. Шистів фура в’їхала у паркан житлового будинку», – йдеться у дописі.
Як пише видання БУГ, водій їхав з об’їзної і втрапив прямо в паркан житлового будинку. Водійська кабіна, внаслідок аварії перевернулась. Водій вантажівки отримав незначні травми, викликали "швидку". У причепі фури були тушки курей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.
Інформують, що фура в’їхала у паркан у житлового будинку.
«На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до с. Шистів фура в’їхала у паркан житлового будинку», – йдеться у дописі.
Як пише видання БУГ, водій їхав з об’їзної і втрапив прямо в паркан житлового будинку. Водійська кабіна, внаслідок аварії перевернулась. Водій вантажівки отримав незначні травми, викликали "швидку". У причепі фури були тушки курей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ще одному парку буде «Луцька Венеція»
Сьогодні, 13:00
Помер відомий український дизайнер одягу
Сьогодні, 12:51
Поблизу Володимира фура в'їхала у паркан будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:15