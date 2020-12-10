Поблизу Володимира фура в'їхала у паркан будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.



Інформують, що фура в’їхала у паркан у житлового будинку.



«На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до с. Шистів фура в’їхала у паркан житлового будинку», – йдеться у дописі.



Як пише видання







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до села Шистів сталася автопригода за участі вантажівки.Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.Інформують, що фура в’їхала у паркан у житлового будинку.«На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до с. Шистів фура в’їхала у паркан житлового будинку», – йдеться у дописі.Як пише видання БУГ , водій їхав з об’їзної і втрапив прямо в паркан житлового будинку. Водійська кабіна, внаслідок аварії перевернулась. Водій вантажівки отримав незначні травми, викликали "швидку". У причепі фури були тушки курей.

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