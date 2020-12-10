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Поблизу Володимира фура в'їхала у паркан будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Поблизу Володимира фура в'їхала у паркан будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до села Шистів сталася автопригода за участі вантажівки.

Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.

Інформують, що фура в’їхала у паркан у житлового будинку.

«На об’їзній Володимира-Волинського поблизу повороту до с. Шистів фура в’їхала у паркан житлового будинку», – йдеться у дописі.

Як пише видання БУГ, водій їхав з об’їзної і втрапив прямо в паркан житлового будинку. Водійська кабіна, внаслідок аварії перевернулась. Водій вантажівки отримав незначні травми, викликали "швидку". У причепі фури були тушки курей.


Поблизу Володимира фура в'їхала у паркан будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Поблизу Володимира фура в'їхала у паркан будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: аварія, фура
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