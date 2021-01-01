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На Рівненщині посеред траси горів бензовоз із 20-ма тоннами пального. ВІДЕО

На Рівненщині посеред траси горів бензовоз із 20-ма тоннами пального. ВІДЕО
На автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Олександрія Рівненського району горіла автоцистерна з паливом.

Повідомлення про пожежу на спецлінію "101" надійшло 20 січня о 09:43, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши до місця виклику рятувальники побачили охоплену полум'ям автоцистерну марки RENAULT Premium 420.

Від водія вогнеборці отримали інформацію, що цистерна заповнена 20 тонами паливо-мастильних матеріалів, а саме: 5 тонам дизельного пального та 15 тонами бензину. На гасінняо подали вогнегасячі речовини.

Поліцейські перекрили рух трасою. О 10:17 пожежу локалізували, а о 10:30 ліквідували. Вибуху вдалося запобігти. Жертв та постраждалих немає. Вогонь знищив кабіну транспортного засобу, пошкодив цистерну. На місці працювало чотири одиниці пожежної техніки ДСНС та 20 чоловік особового складу рятувальників. Причину пожежі та розмір встановлюють.


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Теги: атоцистерна
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