У ковельській лікарні запровадили нову процедуру очищення крові

У Ковельському МТМО запровадили нову лікувальну процедуру – плазмаферез.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.Плазмаферез – ефективний метод очищення крові, що полягає у видаленні її рідкої частини (плазми) і заміщенням її препаратами. Завдяки цій процедурі з організму видаляються токсини та різні шкідливі компоненти плазми, клітини крові повертаються назад у кров’яне русло, а видалена плазма заміщується спеціальними розчинами (фізіологічний розчин, альбумін, плазма).Лікувальний спектр плазмаферезу дуже широкий.Він використовується у комплексному лікуванні таких станів:- різноманітних інтоксикацій (отруєння грибами; укуси змій передозування ліків);- шлунково- кишкових хворобах (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт);- захворюваннях органів дихання (бронхіальна астма, гранулематоз Вегенера, фіброзуючий альвеоліт, пневмонії при системних захворюваннях);- хвороби серцево-судинної системи (ураження серця при системних захворюваннях сполучної тканини, ревматизм, вірусні міокардити, системні васкуліти);- ураженнях печінки (гепатити, печінкова енцефалопатія);- низки гінекологічних проблем (резус-конфлікт під час вагітності, безпліддя, невиношування вагітності, аутоімунних процесах та ін.) ;- хвороби нирок (гломерулонефрити, аутоімунні пошкодження);- захворювання шкіри (пухирчатка, псоріаз, кропив’янка, токсикодермія);- ревматичні хвороби (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, дерматоміозит, системна склеродермія,системні васкуліти);- алергічні хвороби (атопічний дерматит, бронхіальна астма);- хвороби нервової системи (енцефаліт, міастенія, розсіяний склероз);- гострі та хронічні імуноконфліктні стани (відторгнення пересаджених органів).Плазмаферез проводиться за направленням лікаря після попереднього обстеження (ЗАК, білок крові, коагулограма) і відсутності протипоказів.