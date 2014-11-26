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У ковельській лікарні запровадили нову процедуру очищення крові

У ковельській лікарні запровадили нову процедуру очищення крові
У Ковельському МТМО запровадили нову лікувальну процедуру – плазмаферез.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.

Плазмаферез – ефективний метод очищення крові, що полягає у видаленні її рідкої частини (плазми) і заміщенням її препаратами. Завдяки цій процедурі з організму видаляються токсини та різні шкідливі компоненти плазми, клітини крові повертаються назад у кров’яне русло, а видалена плазма заміщується спеціальними розчинами (фізіологічний розчин, альбумін, плазма).

Лікувальний спектр плазмаферезу дуже широкий.

Він використовується у комплексному лікуванні таких станів:

- різноманітних інтоксикацій (отруєння грибами; укуси змій передозування ліків);
- шлунково- кишкових хворобах (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт);
- захворюваннях органів дихання (бронхіальна астма, гранулематоз Вегенера, фіброзуючий альвеоліт, пневмонії при системних захворюваннях);
- хвороби серцево-судинної системи (ураження серця при системних захворюваннях сполучної тканини, ревматизм, вірусні міокардити, системні васкуліти);
- ураженнях печінки (гепатити, печінкова енцефалопатія);
- низки гінекологічних проблем (резус-конфлікт під час вагітності, безпліддя, невиношування вагітності, аутоімунних процесах та ін.) ;
- хвороби нирок (гломерулонефрити, аутоімунні пошкодження);
- захворювання шкіри (пухирчатка, псоріаз, кропив’янка, токсикодермія);
- ревматичні хвороби (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, дерматоміозит, системна склеродермія,системні васкуліти);
- алергічні хвороби (атопічний дерматит, бронхіальна астма);
- хвороби нервової системи (енцефаліт, міастенія, розсіяний склероз);
- гострі та хронічні імуноконфліктні стани (відторгнення пересаджених органів).

Плазмаферез проводиться за направленням лікаря після попереднього обстеження (ЗАК, білок крові, коагулограма) і відсутності протипоказів.

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Теги: плазмаферез, процедура
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