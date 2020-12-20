Скільки землі на Волині торік отримали воїни

На Волині у 2020 році учасники АТО/ООС отримали 725 га землі.Про це інформує головне управління Держгеокадастру у Волинській області у фейсбуці.У 2020 році до Держгеокадастру Волинської області надійшло 1553 заяви щодо отримання земельних ділянок від учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих військовослужбовців.Надали 918 дозволів на розроблення документації із землеустрою на площу 1005,3 га. Для ведення особистого селянського господарства – 494 дозволи на площу 962,4 га, для ведення садівництва – 418 дозволів на площу 44,9 га, для індивідуального дачного будівництва – 1 дозвіл на площу 0,06 га.Упродовж року волинські бійці та члени їх родин безпосередньо у власність отримали 519 наділів загальною площею 725,03 га. Для ведення особистого селянського господарства – 383 ділянки (711,6 га), для ведення садівництва – 118 (12,4 га), для індивідуального дачного будівництва – 18 ділянка площею 1,006 га.