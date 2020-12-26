Волинянин хотів підкупити патрульних, щоб не складали протокол на його товариша за «п'яне» водіння





Про це



22 січня на автодорозі сполученням Луків-Рожище патрульні виявили чоловіка, який керував транспортним засобом марки “Москвич” у стані сп’яніння. Аби водій уникнув відповідальності, пасажир автомобіля запропонував поліцейському кошти у розмірі 700 гривень.



На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 29-річним жителем Турійського району.



Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування у стані сп'яніння, відсутність документів, порушення правил зупинки та неосвітлений номерний знак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Турійського району пропонував кошти поліцейському, аби його товариш зміг уникнути відповідальності за керування у стані сп’яніння.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.22 січня на автодорозі сполученням Луків-Рожище патрульні виявили чоловіка, який керував транспортним засобом марки “Москвич” у стані сп’яніння. Аби водій уникнув відповідальності, пасажир автомобіля запропонував поліцейському кошти у розмірі 700 гривень.На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 29-річним жителем Турійського району.Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування у стані сп'яніння, відсутність документів, порушення правил зупинки та неосвітлений номерний знак.

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