вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин хотів підкупити патрульних, щоб не складали протокол на його товариша за «п'яне» водіння

Волинянин хотів підкупити патрульних, щоб не складали протокол на його товариша за «п'яне» водіння
Житель Турійського району пропонував кошти поліцейському, аби його товариш зміг уникнути відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

22 січня на автодорозі сполученням Луків-Рожище патрульні виявили чоловіка, який керував транспортним засобом марки “Москвич” у стані сп’яніння. Аби водій уникнув відповідальності, пасажир автомобіля запропонував поліцейському кошти у розмірі 700 гривень.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 29-річним жителем Турійського району.

Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування у стані сп'яніння, відсутність документів, порушення правил зупинки та неосвітлений номерний знак.

Волинянин хотів підкупити патрульних, щоб не складали протокол на його товариша за «п'яне» водіння

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, п'яний водій, хабар, пасажир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:48
Волинянин хотів підкупити патрульних, щоб не складали протокол на його товариша за «п'яне» водіння
Сьогодні, 15:20
На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 14:49
Кладовища приєднаних до Луцька громад хочуть взяти на баланс міста
Сьогодні, 14:30
СБУ підтвердила затримання працівника, який планував вбивство співробітника спецслужби
Сьогодні, 14:06
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень
26 грудень, 2020, 00:36
Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію
07 грудень, 2020, 13:16
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше
05 серпень, 2020, 04:20
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
22 червень, 2020, 07:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:48
 0
Волинянин хотів підкупити патрульних, щоб не складали протокол на його товариша за «п'яне» водіння
Сьогодні, 15:20
 0
На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 14:49
 0
Кладовища приєднаних до Луцька громад хочуть взяти на баланс міста
Сьогодні, 14:30
 0
СБУ підтвердила затримання працівника, який планував вбивство співробітника спецслужби
Сьогодні, 14:06
 0
Медіа
відео
1/8