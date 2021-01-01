27 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у ексдепутатки Волинської обласної ради Валентини Касарди (на фото) та начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Леоніда Карабана.
Іменинники цього дня – Ніна, Павло, Сергій, Ілля, Веніамін.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, довголіття, успіхів у всіх починаннях.
27 січня 1940 року був утворений Ківерцівський район.
Цього дня 2010 року Луцьку гімназію №4 назвали на честь Модеста Левицького.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня в 1945 році Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
Після оголошення 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту Генеральна Асамблея ООН закликала розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.
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Іменинники цього дня – Ніна, Павло, Сергій, Ілля, Веніамін.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, довголіття, успіхів у всіх починаннях.
27 січня 1940 року був утворений Ківерцівський район.
Цього дня 2010 року Луцьку гімназію №4 назвали на честь Модеста Левицького.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня в 1945 році Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
Після оголошення 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту Генеральна Асамблея ООН закликала розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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