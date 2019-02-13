Більше 600 мільйонів гривень витратять на ремонт доріг на Волині





Це стало відомо під час наради голови ОДА Юрія Погуляйка з головами територіальних громад області, що відбулась 26 січня. Інформують на сайті



Зокрема, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко звернувся до очільників тергромад з проханням розпочинати підготовчу роботу, щоби як тільки погода дозволить – приступити до ремонту доріг.



Як повідомив директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації Віктор Довгополюк, освоєння дорожніх коштів у минулому році становило 93,4 %. Загалом планувалося відремонтувати 45 км зазначених доріг, та фактично відремонтували 40,9 км. Так, не встигли завершити до кінця 4 об’єкти із 71.



Також директор департаменту інфраструктури ОДА відзначив, що із загальної суми на дороги місцевого значення – 20% (120 млн 559 тис. грн) передбачили саме на комунальні дороги.



Окрім цього, закцентував увагу на обов’язковості встановлення камер відеоспостереження. На кожному об’єкті необхідно встановити камеру, яка працюватиме у загальнодержавній мережі та буде доступна департаменту інфраструктури ОДА. Опісля ж керівництво ОТГ зможе їх використовувати для безпеки своїх територій.



Також нагадали, що на усі об’єкти необхідні лабораторні заключення. Без заключення лабораторії інженер технічного нагляду не підписуватиме акти виконаних робіт. Адже якість робіт – перш за все. І найголовніше – забезпечити співфінансування ремонту комунальних доріг із місцевих бюджетів.



Щодо капітальних видатків, то на сьогодні в області працюють над двома об’єктами – кільце на об’їзній м.Луцьк та світлофор в с.Рованці.



Також у планах згідно переліку здати в експлуатацію 6 мостів та кілька великих об’єктів «Великого будівництва». Зокрема, це дорога «Адамчуки-Світязь-Шацьк», де відремонтують орієнтовно 14 км дороги з освітленням та велодоріжкою; Кримне – Залюття (протяжність 15 км); дорога від смт Олика до с. Дерно (8 км), дорога протяжністю 6 км від кільця до с. Боратин; та дорога від повороту на Гаразджу до масиву «Дачний» (6 км).



Загалом у планах відремонтувати 88 км місцевих доріг області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ремонт волинських доріг місцевого значення у 2021 році спрямують 602 млн 799 тис. грн. Так, на сьогодні для Волині в Укравтодорі вже погодили перелік доріг, які цьогоріч ремонтуватимуть.Це стало відомо під час наради голови ОДАз головами територіальних громад області, що відбулась 26 січня. Інформують на сайті Волинської ОДА Зокрема, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко звернувся до очільників тергромад з проханням розпочинати підготовчу роботу, щоби як тільки погода дозволить – приступити до ремонту доріг.Як повідомив директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації, освоєння дорожніх коштів у минулому році становило 93,4 %. Загалом планувалося відремонтувати 45 км зазначених доріг, та фактично відремонтували 40,9 км. Так, не встигли завершити до кінця 4 об’єкти із 71.Також директор департаменту інфраструктури ОДА відзначив, що із загальної суми на дороги місцевого значення – 20% (120 млн 559 тис. грн) передбачили саме на комунальні дороги.Окрім цього, закцентував увагу на обов’язковості встановлення камер відеоспостереження. На кожному об’єкті необхідно встановити камеру, яка працюватиме у загальнодержавній мережі та буде доступна департаменту інфраструктури ОДА. Опісля ж керівництво ОТГ зможе їх використовувати для безпеки своїх територій.Також нагадали, що на усі об’єкти необхідні лабораторні заключення. Без заключення лабораторії інженер технічного нагляду не підписуватиме акти виконаних робіт. Адже якість робіт – перш за все. І найголовніше – забезпечити співфінансування ремонту комунальних доріг із місцевих бюджетів.Щодо капітальних видатків, то на сьогодні в області працюють над двома об’єктами – кільце на об’їзній м.Луцьк та світлофор в с.Рованці.Також у планах згідно переліку здати в експлуатацію 6 мостів та кілька великих об’єктів «Великого будівництва». Зокрема, це дорога «Адамчуки-Світязь-Шацьк», де відремонтують орієнтовно 14 км дороги з освітленням та велодоріжкою; Кримне – Залюття (протяжність 15 км); дорога від смт Олика до с. Дерно (8 км), дорога протяжністю 6 км від кільця до с. Боратин; та дорога від повороту на Гаразджу до масиву «Дачний» (6 км).Загалом у планах відремонтувати 88 км місцевих доріг області.

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