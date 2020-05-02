У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП і намагався втекти. ВІДЕО





Про це інформує



26 січня опівночі на проспекті Відродження патрульні помітили транспортний засіб Peugeot Partner, водій якого рухався з вимкненим ближнім світлом фар в темну пору доби, чим порушував правила дорожнього руху.



Поліцейські подали сигнал про зупинку за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу. Однак водій не виконав вимогу про зупинку. Авто зупинили шляхом блокування.



Також на транспортному засобі охоронці правопорядку виявили характерні пошкодження.





Одразу після зупинки патрульним надійшло повідомлення про те, що цей же автомобіль декілька хвилин тому на перехресті вулиці Софії Ковалевської та проспекту Відродження вчинив ДТП та зник з місця пригоди.



Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на місці події. Результат — 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.



На водія патрульні склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, що спричинило ДТП, невиконання вимоги про зупинку, залишення місця ДТП, керування у стані сп’яніння тапорушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні зупинили водія з ознаками алкогольного сп'яніння, який намагався покинути місце ДТП.Про це інформує патрульна поліція Волині 26 січня опівночі на проспекті Відродження патрульні помітили транспортний засіб Peugeot Partner, водій якого рухався з вимкненим ближнім світлом фар в темну пору доби, чим порушував правила дорожнього руху.Поліцейські подали сигнал про зупинку за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу. Однак водій не виконав вимогу про зупинку. Авто зупинили шляхом блокування.Також на транспортному засобі охоронці правопорядку виявили характерні пошкодження.Одразу після зупинки патрульним надійшло повідомлення про те, що цей же автомобіль декілька хвилин тому на перехресті вулиці Софії Ковалевської та проспекту Відродження вчинив ДТП та зник з місця пригоди.Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на місці події. Результат — 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.На водія патрульні склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, що спричинило ДТП, невиконання вимоги про зупинку, залишення місця ДТП, керування у стані сп’яніння тапорушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

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