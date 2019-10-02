Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
Сьогодні, 07:35
Рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території області.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 27-28 січня на річках басейну Прип’яті на 0,1-0,5 м з поступовим руйнуванням льодового покриву та подальшим затопленням заплавних територій в межах Ратнiвського, Любешiвського районах Волинської області та Зарiчнянського району Рiвненської області (рівень небезпеки жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 27-28 січня на річках басейну Прип’яті на 0,1-0,5 м з поступовим руйнуванням льодового покриву та подальшим затопленням заплавних територій в межах Ратнiвського, Любешiвського районах Волинської області та Зарiчнянського району Рiвненської області (рівень небезпеки жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
Сьогодні, 07:35
Бронзовий призер чемпіонату України з футболу став священником
Сьогодні, 06:31
В Україні з'явилося ще одне свято
Сьогодні, 04:21