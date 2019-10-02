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Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті

Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
Рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території області.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 27-28 січня на річках басейну Прип’яті на 0,1-0,5 м з поступовим руйнуванням льодового покриву та подальшим затопленням заплавних територій в межах Ратнiвського, Любешiвського районах Волинської області та Зарiчнянського району Рiвненської області (рівень небезпеки жовтий).

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Теги: Волинь, Прип'ять
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