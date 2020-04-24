На Волині жінка-адміністратор підпільного казино постане перед судом

Маневицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені щодо 36-річної волинянки, яка займалась незаконним гральним бізнесом.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство встановило, що у лютому 2020 року жінка працювала адміністратором у підпільному казино в Маневичах.Вона приймала в обізнаних про місцезнаходження закладу клієнтів грошові ставки, надавала гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачувала його.Невдовзі діяльність підпільного казино припинили правоохоронці.Жінку ж обвинувачують у зайнятті гральним бізнесом і її очікує суд.Зауважують, що згідно санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 тисяч гривень).