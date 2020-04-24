На Волині жінка-адміністратор підпільного казино постане перед судом
Сьогодні, 14:40
Маневицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені щодо 36-річної волинянки, яка займалась незаконним гральним бізнесом.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що у лютому 2020 року жінка працювала адміністратором у підпільному казино в Маневичах.
Вона приймала в обізнаних про місцезнаходження закладу клієнтів грошові ставки, надавала гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачувала його.
Невдовзі діяльність підпільного казино припинили правоохоронці.
Жінку ж обвинувачують у зайнятті гральним бізнесом і її очікує суд.
Зауважують, що згідно санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 тисяч гривень).
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що у лютому 2020 року жінка працювала адміністратором у підпільному казино в Маневичах.
Вона приймала в обізнаних про місцезнаходження закладу клієнтів грошові ставки, надавала гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачувала його.
Невдовзі діяльність підпільного казино припинили правоохоронці.
Жінку ж обвинувачують у зайнятті гральним бізнесом і її очікує суд.
Зауважують, що згідно санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 тисяч гривень).
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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