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На Волині жінка-адміністратор підпільного казино постане перед судом

На Волині жінка-адміністратор підпільного казино постане перед судом
Маневицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені щодо 36-річної волинянки, яка займалась незаконним гральним бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у лютому 2020 року жінка працювала адміністратором у підпільному казино в Маневичах.

Вона приймала в обізнаних про місцезнаходження закладу клієнтів грошові ставки, надавала гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачувала його.

Невдовзі діяльність підпільного казино припинили правоохоронці.
Жінку ж обвинувачують у зайнятті гральним бізнесом і її очікує суд.

Зауважують, що згідно санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 тисяч гривень).

Фото - ілюстративне

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Теги: підпільне казино, Маневицький район, суд
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