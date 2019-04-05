Вивчатимуть підприємництво: у Мінцифри запустили новий освітній серіал для школярів





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До курсів залучили професійних викладачів, українських стартаперів та акторів. На курсі будуть вивчати теорію та розглядати реальні кейси з вітчизняного бізнесу.



"В нас дуже талановиті діти. Просто їм потрібно трішки допомогти. Їх потрібно правильно направити. Допомогти їм не знайти ідею, тому що ідеї в багатьох вже є, а допомогти її протестувати на конкурентоспроможність на ринку, допомогти їм упакувати їх ідею. Зрозуміти, хто їх клієнт. Також розказати, як вони можуть просувати власну справу, показати їм перспективу", – пояснила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.



Чому освітній серіал – правильне рішення

Викладачка та учасниця освітнього курсу Надія Омельченко зазначила, що форма викладання у вигляді серіалу вибрана правильно, адже так школярам засвоїти основи підприємництва буде легше.



Крім того, в дітей не буде проблем з розумінням матеріалу, адже з 11-12 років з підлітками вже можна спілкуватись на тему бізнесу і навіть допомагати їм створювати свій власний бренд.



"Підлітки власне зрозуміють, що бізнес – це не так важко, як здається. Проте зрозуміють також, що він має специфіку. Це не "я маю ідею". Між ідеєю і власним бізнесом є ще шлях. Саме цей курс допомагає подолати його", – сказала Омельченко.



Актор і ведучий серіалу Віталій Зелений зізнався, що йому не вистачало у школі таких основ підприємництва. Крім того, за його словами, під час зйомок проєкту він сам надихнувся тим, щоб відкрити свою справу.



"Коли ти спілкуєшся з такою кількістю успішних людей і вони діляться з тобою своїм досвідом, то ти задумаєшся про те, щоб відкрити щось своє", – запевнив Зелений.



Де доступний курс

Зараз освітній курс доступний на сайті "Дія. Цифрова освіта". Проте Мінцифри хоче зробити "Основи підприємництва" факультативними у всіх школах країни.



Перемовини із Міністерством освіти з цього приводу вже ведуть. У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що вже з осені нові факультативи запровадять в усіх школах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство цифрової трансформації створило новий освітній серіал для школярів, аби пояснити основи підприємництва і донести дітям у простій формі інформацію про складнощі ведення власної справи.Повідомляє 24 канал До курсів залучили професійних викладачів, українських стартаперів та акторів. На курсі будуть вивчати теорію та розглядати реальні кейси з вітчизняного бізнесу."В нас дуже талановиті діти. Просто їм потрібно трішки допомогти. Їх потрібно правильно направити. Допомогти їм не знайти ідею, тому що ідеї в багатьох вже є, а допомогти її протестувати на конкурентоспроможність на ринку, допомогти їм упакувати їх ідею. Зрозуміти, хто їх клієнт. Також розказати, як вони можуть просувати власну справу, показати їм перспективу", – пояснила заступниця міністра цифрової трансформаціїВикладачка та учасниця освітнього курсузазначила, що форма викладання у вигляді серіалу вибрана правильно, адже так школярам засвоїти основи підприємництва буде легше.Крім того, в дітей не буде проблем з розумінням матеріалу, адже з 11-12 років з підлітками вже можна спілкуватись на тему бізнесу і навіть допомагати їм створювати свій власний бренд."Підлітки власне зрозуміють, що бізнес – це не так важко, як здається. Проте зрозуміють також, що він має специфіку. Це не "я маю ідею". Між ідеєю і власним бізнесом є ще шлях. Саме цей курс допомагає подолати його", – сказала Омельченко.Актор і ведучий серіалузізнався, що йому не вистачало у школі таких основ підприємництва. Крім того, за його словами, під час зйомок проєкту він сам надихнувся тим, щоб відкрити свою справу."Коли ти спілкуєшся з такою кількістю успішних людей і вони діляться з тобою своїм досвідом, то ти задумаєшся про те, щоб відкрити щось своє", – запевнив Зелений.Зараз освітній курс доступний на сайті "Дія. Цифрова освіта". Проте Мінцифри хоче зробити "Основи підприємництва" факультативними у всіх школах країни.Перемовини із Міністерством освіти з цього приводу вже ведуть. У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що вже з осені нові факультативи запровадять в усіх школах.

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