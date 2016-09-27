Понад 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності





Як Олена Кондратюк.



За її словами, дослідження міжнародних організацій засвідчили, що рівень бідності у 2020 році в Україні зріс до 50%.



Тому вона вважає, що парламент має поставити перед урядом завдання розробити нову стратегію подолання бідності.



«За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада має ставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію та комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року», - зауважила Кондратюк.



Вона нагадала, що відповідно до цілей ООН Україна зобов'язалася скоротити рівень бідності до 2030 року в чотири рази, ліквідувавши крайній рівень бідності.



Як відомо, першу українську Стратегію подолання бідності (2001 р.) було затверджено Президентом України, аби зменшити масштаби бідності та усунути її найгостріші прояви. Основними принципами Стратегії були: забезпечення економічного зростання, підвищення рівня продуктивної зайнятості населення та вжиття заходів щодо блокування найгостріших проявів бідності, реформування системи соціальної підтримки населення шляхом консолідації всіх соціальних програм і видів допомоги на основі оцінки сукупного доходу сім'ї, інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільне життя. Заходи Стратегії передбачалось виконувати в три етапи у період 2001-2009 рр.



Передбачалось, що політику подолання бідності мали поєднувати з політикою становлення середнього класу.



Остання стратегія подолання бідності ухвалена у 2016 році терміном до 2020 року.



Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності: сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соцстрахування, забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення, недопущення виникнення осередків хронічної бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році рівень бідності в Україні зріс до 50%.Як пише Укрінформ, про це на засіданні погоджувальної ради повідомила віцеспікерЗа її словами, дослідження міжнародних організацій засвідчили, що рівень бідності у 2020 році в Україні зріс до 50%.Тому вона вважає, що парламент має поставити перед урядом завдання розробити нову стратегію подолання бідності.«За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада має ставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію та комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року», - зауважила Кондратюк.Вона нагадала, що відповідно до цілей ООН Україна зобов'язалася скоротити рівень бідності до 2030 року в чотири рази, ліквідувавши крайній рівень бідності.Як відомо, першу українську Стратегію подолання бідності (2001 р.) було затверджено Президентом України, аби зменшити масштаби бідності та усунути її найгостріші прояви. Основними принципами Стратегії були: забезпечення економічного зростання, підвищення рівня продуктивної зайнятості населення та вжиття заходів щодо блокування найгостріших проявів бідності, реформування системи соціальної підтримки населення шляхом консолідації всіх соціальних програм і видів допомоги на основі оцінки сукупного доходу сім'ї, інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільне життя. Заходи Стратегії передбачалось виконувати в три етапи у період 2001-2009 рр.Передбачалось, що політику подолання бідності мали поєднувати з політикою становлення середнього класу.Остання стратегія подолання бідності ухвалена у 2016 році терміном до 2020 року.Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності: сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соцстрахування, забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення, недопущення виникнення осередків хронічної бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб.

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