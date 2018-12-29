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Водія луцької маршрутки, який образив матір загиблого воїна, звільнили

Водія луцької маршрутки, який образив матір загиблого воїна, звільнили
У Луцьку звільнили водія маршрутки №10, котрий образив матір загиблого учасника АТО.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Єпіфанович. Це підтвердив Інформаційному агентству ВолиньPost і начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.

Нагадаємо, під час засідання виконкому 3 лютого міський голова Ігор Поліщук зазначив, що учора, 2 лютого, водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО. Тож він доручив розібратися в ситуації.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.

«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.

Згодом стало відомо, що водій вибачився перед мамою загиблого атовця.

"Знаєте, друзі, я не є прихильником жорстоких дій, як писали в коментарях стосовно водія. Я звикла розібратися і далі діяти. Шофер людина непогана, яка пішла на контакт. Мені шкода, що його звільнили, в його віці знайти роботу важко, але сталося так! Я не вперше чую і беру участь у розв'язанні конфлікту з перевізниками і це є та людина, яку шкода, що залишилися без роботи, але є як є. Тому закликаю всіх водіїв маршрутних перевезень: думайте і міняйте відношення до пільговиків", - написала волонтерка.


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Теги: маршрутка, транспорт, Луцьк, АТО, скандал
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