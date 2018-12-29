Водія луцької маршрутки, який образив матір загиблого воїна, звільнили





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Єпіфанович. Це підтвердив Інформаційному агентству ВолиньPost і начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.



Нагадаємо, під час засідання виконкому 3 лютого міський голова Ігор Поліщук зазначив, що учора, 2 лютого,



Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.



«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.



Згодом стало відомо, що водій



"Знаєте, друзі, я не є прихильником жорстоких дій, як писали в коментарях стосовно водія. Я звикла розібратися і далі діяти. Шофер людина непогана, яка пішла на контакт. Мені шкода, що його звільнили, в його віці знайти роботу важко, але сталося так! Я не вперше чую і беру участь у розв'язанні конфлікту з перевізниками і це є та людина, яку шкода, що залишилися без роботи, але є як є. Тому закликаю всіх водіїв маршрутних перевезень: думайте і міняйте відношення до пільговиків", - написала волонтерка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку звільнили водія маршрутки №10, котрий образив матір загиблого учасника АТО.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка. Це підтвердиві начальник управління транспорту та зв'язкуНагадаємо, під час засідання виконкому 3 лютого міський головазазначив, що учора, 2 лютого, водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО . Тож він доручив розібратися в ситуації.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.Згодом стало відомо, що водій вибачився перед мамою загиблого атовця "Знаєте, друзі, я не є прихильником жорстоких дій, як писали в коментарях стосовно водія. Я звикла розібратися і далі діяти. Шофер людина непогана, яка пішла на контакт. Мені шкода, що його звільнили, в його віці знайти роботу важко, але сталося так! Я не вперше чую і беру участь у розв'язанні конфлікту з перевізниками і це є та людина, яку шкода, що залишилися без роботи, але є як є. Тому закликаю всіх водіїв маршрутних перевезень: думайте і міняйте відношення до пільговиків", - написала волонтерка.

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