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З волинського озера вилучили пів кілометра браконьєрських сіток. ФОТО

З волинського озера вилучили пів кілометра браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 3 лютого, Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейд водоймами Ковельського району, під час якого виявив порушення.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

В ході рибоохоронної роботи на озері Домашнє, що поблизу села Любохини Дубечненської ТГ, виявилли безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сіток, загальною довжиною близько 500 метрів. Склали відповідний акт.

Нагадують, в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

З волинського озера вилучили пів кілометра браконьєрських сіток. ФОТО
З волинського озера вилучили пів кілометра браконьєрських сіток. ФОТО

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Теги: рейд, рибпатруль, Волинь браконьєрські сітки
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