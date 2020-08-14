З волинського озера вилучили пів кілометра браконьєрських сіток. ФОТО





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В ході рибоохоронної роботи на озері Домашнє, що поблизу села Любохини Дубечненської ТГ, виявилли безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сіток, загальною довжиною близько 500 метрів. Склали відповідний акт.



Нагадують, в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 лютого, Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейд водоймами Ковельського району, під час якого виявив порушення.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.В ході рибоохоронної роботи на озері Домашнє, що поблизу села Любохини Дубечненської ТГ, виявилли безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сіток, загальною довжиною близько 500 метрів. Склали відповідний акт.Нагадують, в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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