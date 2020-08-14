З волинського озера вилучили пів кілометра браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Сьогодні, 3 лютого, Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейд водоймами Ковельського району, під час якого виявив порушення.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
В ході рибоохоронної роботи на озері Домашнє, що поблизу села Любохини Дубечненської ТГ, виявилли безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сіток, загальною довжиною близько 500 метрів. Склали відповідний акт.
Нагадують, в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
В ході рибоохоронної роботи на озері Домашнє, що поблизу села Любохини Дубечненської ТГ, виявилли безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сіток, загальною довжиною близько 500 метрів. Склали відповідний акт.
Нагадують, в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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