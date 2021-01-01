На Волині за смерть велосипедиста водій вантажівки відбувся умовним
Сьогодні, 08:26
Суд виніс рішення у справі про дорожньо-транспортну пригоду в Ковелі, яка сталася вранці 18 червня минулого року.
Про це повідомляє Ковель media.
За даними слідства, водій вантажного автомобіля «DAF», рухаючись зі сторони Києва у напрямку Любомля, на вулиці Варшавській під час повороту праворуч не побачив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Водій вантажівки не зменшив швидкість, продовжуючи виконувати маневр повороту, не надав перевагу у русі велосипедисту, в результаті чого збив його. Останній від отриманих травм помер на місці ДТП.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
У судовому засіданні обвинувачений сказав, що з необережності наїхав на велосипедиста, відразу зупинився та попросив викликати швидку медичну допомогу, так як побачив тяжкість його травм. Зазначив, що контактував з родиною померлого та надавав необхідну допомогу.
Усвідомлює непоправність втрати для них та шкодує про вчинене.
Потерпіла сторона подала заяву про те, що до обвинуваченого будь-яких претензій не має, попри незворотні наслідки злочину, та просить суд не позбавляти його волі.
Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оголосила водію вантажівки вирок – 4 роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, з іспитовим строком терміном на 2 роки 6 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Ковель media.
За даними слідства, водій вантажного автомобіля «DAF», рухаючись зі сторони Києва у напрямку Любомля, на вулиці Варшавській під час повороту праворуч не побачив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Водій вантажівки не зменшив швидкість, продовжуючи виконувати маневр повороту, не надав перевагу у русі велосипедисту, в результаті чого збив його. Останній від отриманих травм помер на місці ДТП.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
У судовому засіданні обвинувачений сказав, що з необережності наїхав на велосипедиста, відразу зупинився та попросив викликати швидку медичну допомогу, так як побачив тяжкість його травм. Зазначив, що контактував з родиною померлого та надавав необхідну допомогу.
Усвідомлює непоправність втрати для них та шкодує про вчинене.
Потерпіла сторона подала заяву про те, що до обвинуваченого будь-яких претензій не має, попри незворотні наслідки злочину, та просить суд не позбавляти його волі.
Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оголосила водію вантажівки вирок – 4 роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, з іспитовим строком терміном на 2 роки 6 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за смерть велосипедиста водій вантажівки відбувся умовним
Сьогодні, 08:26
Через борги волинській шахті відключили електроенергію
Сьогодні, 06:30