На Волині за смерть велосипедиста водій вантажівки відбувся умовним





Про це повідомляє



За даними слідства, водій вантажного автомобіля «DAF», рухаючись зі сторони Києва у напрямку Любомля, на вулиці Варшавській під час повороту праворуч не побачив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Водій вантажівки не зменшив швидкість, продовжуючи виконувати маневр повороту, не надав перевагу у русі велосипедисту, в результаті чого збив його. Останній від отриманих травм помер на місці ДТП.



Поліція відкрила кримінальне провадження.



У судовому засіданні обвинувачений сказав, що з необережності наїхав на велосипедиста, відразу зупинився та попросив викликати швидку медичну допомогу, так як побачив тяжкість його травм. Зазначив, що контактував з родиною померлого та надавав необхідну допомогу.

Усвідомлює непоправність втрати для них та шкодує про вчинене.



Потерпіла сторона подала заяву про те, що до обвинуваченого будь-яких претензій не має, попри незворотні наслідки злочину, та просить суд не позбавляти його волі.



Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оголосила водію вантажівки вирок – 4 роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, з іспитовим строком терміном на 2 роки 6 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд виніс рішення у справі про дорожньо-транспортну пригоду в Ковелі, яка сталася вранці 18 червня минулого року.Про це повідомляє Ковель media За даними слідства, водій вантажного автомобіля «DAF», рухаючись зі сторони Києва у напрямку Любомля, на вулиці Варшавській під час повороту праворуч не побачив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Водій вантажівки не зменшив швидкість, продовжуючи виконувати маневр повороту, не надав перевагу у русі велосипедисту, в результаті чого збив його. Останній від отриманих травм помер на місці ДТП.Поліція відкрила кримінальне провадження.У судовому засіданні обвинувачений сказав, що з необережності наїхав на велосипедиста, відразу зупинився та попросив викликати швидку медичну допомогу, так як побачив тяжкість його травм. Зазначив, що контактував з родиною померлого та надавав необхідну допомогу.Усвідомлює непоправність втрати для них та шкодує про вчинене.Потерпіла сторона подала заяву про те, що до обвинуваченого будь-яких претензій не має, попри незворотні наслідки злочину, та просить суд не позбавляти його волі.Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного судуоголосила водію вантажівки вирок – 4 роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, з іспитовим строком терміном на 2 роки 6 місяців.

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