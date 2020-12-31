Скільки в середньому заробляли волиняни у 2020-му та хто отримував найбільше

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій на Волині у 2020 році становила 9256 гривень.Про це повідомляє управління статистики в області.Так, зарплата волинян торік була на 6,8 % більшою, аніж у 2019 році. В Україні ж середня зарплатня складала 11 591 гривню і була на 10,4 % більшою.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сферах фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,7–1,5 рази.Разом із тим, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж 2020 року збільшилась на 24,2 % і на 1 січня 2021 року становила 35,4 мільйона гривень.Вчасно не отримали заробітну плату 3 тисячі працівників, зайнятих в економічно активних підприємствах області. Кожному із зазначених працівників не виплатили в середньому по 10 783 гривні.