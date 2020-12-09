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Від фундаменту до даху – рік. Як змінився ЖК «Струмочок» у 2020 році. ВІДЕО*

Від фундаменту до даху – рік. Як змінився ЖК «Струмочок» у 2020 році. ВІДЕО*
Роботи у житловому комплексі «Струмочок», що в селі Струмівка під Луцьком, наближаються до завершення. Проте ще рік тому на будівельному майданчику останньої лінії котеджів і таунхаусів були переважно лише фундаменти.

Будівельна компанія “Інвестор” підготувала відеозвіт за рік, де добре видно динаміку будівництва.

Таунхауси. На початку 2020 року 1-2 секції були збудованими, на 3-4 - тривали роботи, а під 5-6 закладали фундамент. Наразі усі ці таунхауси уже змуровані, а також розпочали кладку 7 секції.

Котеджі. На початку року для останньої лінії котеджів було зроблено лише фундамент, тепер усі котеджі вже збудовані.



Зверніть увагу! У “Струмочку” залишився останній таунхаус. Його площа - 135 м2. Ціна - від 12 400 грн/м2, можливість відтермінування - до травня 2022 року. Деталі можна прочитати за посиланням.

Також у “Струмочку” є можливість купити двоповерховий котедж на 200 м2 із просторою кухнею-вітальнею, трьома спальнями, підвалом та окремою територією. Будинок уже збудований. Деталі - за посиланням.

Від фундаменту до даху – рік. Як змінився ЖК «Струмочок» у 2020 році. ВІДЕО*


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10
Адреса: вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Теги: «Струмочок», «Інвестор»
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