У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО
Сьогодні, 17:52
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській біля площі Героїв трапилася ДТП.
Автопригода сталась 9-го лютого о 16:20, - пише Буг.
Інформують, що легковик Audi об’їжджав ще один легковик, що стояв на Ковельській. Автомобіль занесло і він зіткнувся з бусом темно-червоного кольору.
Як розповідають очевидці, бус відкинуло в сніг, але значних пошкоджень той не отримав.
Натомість в Audi – пошкоджена фара, бік, передній бампер та капот. На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту був ускладнений.
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Автопригода сталась 9-го лютого о 16:20, - пише Буг.
Інформують, що легковик Audi об’їжджав ще один легковик, що стояв на Ковельській. Автомобіль занесло і він зіткнувся з бусом темно-червоного кольору.
Як розповідають очевидці, бус відкинуло в сніг, але значних пошкоджень той не отримав.
Натомість в Audi – пошкоджена фара, бік, передній бампер та капот. На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту був ускладнений.
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