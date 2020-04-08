У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО





Автопригода сталась 9-го лютого о 16:20, - пише



Інформують, що легковик Audi об’їжджав ще один легковик, що стояв на Ковельській. Автомобіль занесло і він зіткнувся з бусом темно-червоного кольору.



Як розповідають очевидці, бус відкинуло в сніг, але значних пошкоджень той не отримав.



Натомість в Audi – пошкоджена фара, бік, передній бампер та капот. На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту був ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській біля площі Героїв трапилася ДТП.Автопригода сталась 9-го лютого о 16:20, - пише Буг Інформують, що легковик Audi об’їжджав ще один легковик, що стояв на Ковельській. Автомобіль занесло і він зіткнувся з бусом темно-червоного кольору.Як розповідають очевидці, бус відкинуло в сніг, але значних пошкоджень той не отримав.Натомість в Audi – пошкоджена фара, бік, передній бампер та капот. На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту був ускладнений.

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