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У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО

У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській біля площі Героїв трапилася ДТП.

Автопригода сталась 9-го лютого о 16:20, - пише Буг.

Інформують, що легковик Audi об’їжджав ще один легковик, що стояв на Ковельській. Автомобіль занесло і він зіткнувся з бусом темно-червоного кольору.

Як розповідають очевидці, бус відкинуло в сніг, але значних пошкоджень той не отримав.

Натомість в Audi – пошкоджена фара, бік, передній бампер та капот. На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту був ускладнений.

У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО
У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО
У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО

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Теги: аварія, Володимирі-Волинський
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