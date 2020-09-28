Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
Сьогодні, 17:17
На Волині станом на 17:00 11 лютого рятувальники зі снігових заметів витягнули 25 автомобілів (в тому числі дві карети швидкої допомоги, 2 тролейбуси, 18 вантажівок та 3 легкових авто), надали допомога 27-и громадянам.
Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Так, у Нововолинську рятувальникна проспекті Дружби відбуксирували карету швидкої допомоги з хворим на борту.
Рятувальники міста Берестечко відбуксирували карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик до породіллі в село Гумнище Горохівського району.
У Луцьку відбуксирували із складних ділянок дороги вантажні автомобілі на вулицях Дубнівській, Львівській, Ковельській, у селах Княгининок, Липини Луцької ОТГ.
У місті Рожище відбуксирували декілька вантажівок (цистерну з пальним, порожній лісовоз та вантажівку для перевезення худоби).
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали 21 одиницю спецтехніки УДСНС області, працювали 74 рятувальники.
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Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Так, у Нововолинську рятувальникна проспекті Дружби відбуксирували карету швидкої допомоги з хворим на борту.
Рятувальники міста Берестечко відбуксирували карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик до породіллі в село Гумнище Горохівського району.
У Луцьку відбуксирували із складних ділянок дороги вантажні автомобілі на вулицях Дубнівській, Львівській, Ковельській, у селах Княгининок, Липини Луцької ОТГ.
У місті Рожище відбуксирували декілька вантажівок (цистерну з пальним, порожній лісовоз та вантажівку для перевезення худоби).
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали 21 одиницю спецтехніки УДСНС області, працювали 74 рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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