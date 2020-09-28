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Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків

Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
На Волині станом на 17:00 11 лютого рятувальники зі снігових заметів витягнули 25 автомобілів (в тому числі дві карети швидкої допомоги, 2 тролейбуси, 18 вантажівок та 3 легкових авто), надали допомога 27-и громадянам.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Так, у Нововолинську рятувальникна проспекті Дружби відбуксирували карету швидкої допомоги з хворим на борту.

Рятувальники міста Берестечко відбуксирували карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик до породіллі в село Гумнище Горохівського району.

У Луцьку відбуксирували із складних ділянок дороги вантажні автомобілі на вулицях Дубнівській, Львівській, Ковельській, у селах Княгининок, Липини Луцької ОТГ.

У місті Рожище відбуксирували декілька вантажівок (цистерну з пальним, порожній лісовоз та вантажівку для перевезення худоби).

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали 21 одиницю спецтехніки УДСНС області, працювали 74 рятувальники.

Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків

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Теги: негода, Волинь, рятувальники
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