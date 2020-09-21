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Волинянка отримала штраф за крадіжку двох пляшок бренді та пакета сметани

Волинянка отримала штраф за крадіжку двох пляшок бренді та пакета сметани
Жінка обікрала супермаркет «АТБ», що у Нововолинську на проспекті Перемоги. Вона поцупила з торгових полиць дві пляшки бренді й вина та пакет сметани. Суд призначив злодійці покарання – штраф.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок Нововолинського міського суду.

Так, ввечері 5-го квітня 2020 року нововолинянка, перебуваючи у приміщені нововолинського магазину ТзОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-1114» на проспекті Перемоги, 16а, поцупила з полиць одну пляшку бренді «Шабо Х.О» 0,5 л, одну пляшку вина «Оreanda Кабарне» 0,75 л. та один пакет сметани марки «Своя лінія» 400 г на загальну суму 306 гривень.

Опісля крадійка, заховавши викрадені продукти харчування під верхній одяг, пройшла повз касу, не здійснивши оплати, та покинула приміщення магазину,

Проти жінки порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (Крадіжка, вчиненена повторно).

Під час судового засідання, 16-го листопада, обвинувачена та адвокат потерпілого ТзОВ «АТБ-маркет» підписали угоду про примирення.

Також нововолинянка повернула супермаркету кошти за вкрадені нею продукти.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Окрім цього, злодійці доведеться сплатити в дохід держави 980 гривень на відшкодування процесуальних витрат.

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Теги: Нововолинськ, крадіжка, суд
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