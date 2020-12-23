У Луцьку чоловік «на гарячому» спіймав злодія, який хотів обікрасти підвал

У Луцьку поліція затримала чоловіка за підозрою у скоєнні замаху на крадіжку.Пригода трапилася вранці 12 лютого на вулиці Кравчука, - пише ГУНП у Волинській області.Інформують, що приблизно о 4-ій годині ранку злодій проник до підсобного приміщення лучанина та намагався вчинити крадіжку. На місці скоєння злочину його застав власник, який завадив правопорушнику скоїти кримінальне правопорушення. Потерпілий зателефонував у поліцію.За викликом прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний житель Ковельського району.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про замах на крадіжку, поєднану з проникненням у сховище. Волинянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Триває слідство.