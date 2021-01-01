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На Волині із замету витягнули «швидку», яка транспортувала хворого, підключеного до апарату ШВЛ. ВІДЕО

На Волині із замету витягнули «швидку», яка транспортувала хворого, підключеного до апарату ШВЛ. ВІДЕО
12 лютого станом на 15:00 рятувальники Волинської області здійснили 10 виїздів для надання допомоги водіям та пасажирам транспортних засобів, які опинилися у складних ситуаціях на засніжених автодорогах.

Вивільнили із заметів 11 транспортних засобів, інформує управління ДСНС у Волинській області.

Залучили 10 одиниць техінки УДСНС області, 34 рятувальники.

Аварійно-рятувальні роботи проведені в обласному центрі та місті Нововолинську, а також в Іваничівському, Володимир-Волинському, Рожищенському та Локачинському районах.

О 10:48 хв. рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ Управління ДСНС у Волинській області провели аварійно-рятувальні роботи з буксирування автомобіля невідкладної медичної допомоги на проспекті Перемоги шахтарського міста. Карета «швидкої», у якій транспортували хворого, підключеного до апарату штучної вентиляції легень, застрягла у сніговому заметі, тож за допомогою буксирувального тросу рятувальники витягнули авто на безпечну ділянку дороги.

На місці події прцювали троє рятувальників, залучили 1 автомобіль.

Крім того, рятувальники вилучили зі снігового замету й встановили на стійку дорогу біля села Заячиці Локачинського району вантажний автомобіль з доставки хліба. Ще одну вантажівку з хлібом рятувальники відбуксирували у Рожищенському районі.



На Волині із замету витягнули «швидку», яка транспортувала хворого, підключеного до апарату ШВЛ. ВІДЕО
На Волині із замету витягнули «швидку», яка транспортувала хворого, підключеного до апарату ШВЛ. ВІДЕО


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Теги: Волинь, сніговізамети, аварійно-рятувальні роботи
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