На Волині із замету витягнули «швидку», яка транспортувала хворого, підключеного до апарату ШВЛ. ВІДЕО

12 лютого станом на 15:00 рятувальники Волинської області здійснили 10 виїздів для надання допомоги водіям та пасажирам транспортних засобів, які опинилися у складних ситуаціях на засніжених автодорогах.Вивільнили із заметів 11 транспортних засобів, інформує управління ДСНС у Волинській області.Залучили 10 одиниць техінки УДСНС області, 34 рятувальники.Аварійно-рятувальні роботи проведені в обласному центрі та місті Нововолинську, а також в Іваничівському, Володимир-Волинському, Рожищенському та Локачинському районах.О 10:48 хв. рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ Управління ДСНС у Волинській області провели аварійно-рятувальні роботи з буксирування автомобіля невідкладної медичної допомоги на проспекті Перемоги шахтарського міста. Карета «швидкої», у якій транспортували хворого, підключеного до апарату штучної вентиляції легень, застрягла у сніговому заметі, тож за допомогою буксирувального тросу рятувальники витягнули авто на безпечну ділянку дороги.На місці події прцювали троє рятувальників, залучили 1 автомобіль.Крім того, рятувальники вилучили зі снігового замету й встановили на стійку дорогу біля села Заячиці Локачинського району вантажний автомобіль з доставки хліба. Ще одну вантажівку з хлібом рятувальники відбуксирували у Рожищенському районі.