У Луцькому зоопарку – акція до Дня закоханих

На День святого Валентина у Луцькому зоопарку діятиме акція для закоханих пар.Про це повідомляє пресслужба зоопарку.Так, якщо ви йдете парою і підтверджуєте свої почуття поцілунком, то купуєте один квиток на двох. А тезки святого покровителя свята - Валентини й Валентинки - мають право відвідати зоопарк безкштовно."Однак якщо вашу сіру буденність ще не осяяло сонце щирого й безмежного кохання, теж не сидіть вдома. Бо прийшовши у місце найкращого відпочинку на природі у межах міста, ви маєте шанс саме тут знайти ту єдину особливу людину. Не прогавте шансу", - йдеться у дописі.