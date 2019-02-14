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У Луцькому зоопарку – акція до Дня закоханих

У Луцькому зоопарку – акція до Дня закоханих
На День святого Валентина у Луцькому зоопарку діятиме акція для закоханих пар.

Про це повідомляє пресслужба зоопарку.

Так, якщо ви йдете парою і підтверджуєте свої почуття поцілунком, то купуєте один квиток на двох. А тезки святого покровителя свята - Валентини й Валентинки - мають право відвідати зоопарк безкштовно.

"Однак якщо вашу сіру буденність ще не осяяло сонце щирого й безмежного кохання, теж не сидіть вдома. Бо прийшовши у місце найкращого відпочинку на природі у межах міста, ви маєте шанс саме тут знайти ту єдину особливу людину. Не прогавте шансу", - йдеться у дописі.

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Теги: День святого Валентина, Луцький зоопарк, акція
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