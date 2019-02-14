У Луцькому зоопарку – акція до Дня закоханих
Сьогодні, 18:55
На День святого Валентина у Луцькому зоопарку діятиме акція для закоханих пар.
Про це повідомляє пресслужба зоопарку.
Так, якщо ви йдете парою і підтверджуєте свої почуття поцілунком, то купуєте один квиток на двох. А тезки святого покровителя свята - Валентини й Валентинки - мають право відвідати зоопарк безкштовно.
"Однак якщо вашу сіру буденність ще не осяяло сонце щирого й безмежного кохання, теж не сидіть вдома. Бо прийшовши у місце найкращого відпочинку на природі у межах міста, ви маєте шанс саме тут знайти ту єдину особливу людину. Не прогавте шансу", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба зоопарку.
Так, якщо ви йдете парою і підтверджуєте свої почуття поцілунком, то купуєте один квиток на двох. А тезки святого покровителя свята - Валентини й Валентинки - мають право відвідати зоопарк безкштовно.
"Однак якщо вашу сіру буденність ще не осяяло сонце щирого й безмежного кохання, теж не сидіть вдома. Бо прийшовши у місце найкращого відпочинку на природі у межах міста, ви маєте шанс саме тут знайти ту єдину особливу людину. Не прогавте шансу", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 19:03
У Луцькому зоопарку – акція до Дня закоханих
Сьогодні, 18:55
Повідомили, в яких медзакладах Волині створили перші мобільні бригади для вакцинації від COVID-19. СПИСОК
Сьогодні, 18:22