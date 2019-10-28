Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:39
Луцький фотограф Віктор Петрук показав світлини вечірнього Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Фото із неймовірними пейзажами засніженого парку він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
Особливої атмосфери парку надають вогні алеї ліхтарів та інших освітлених локацій, а також місце, яке вже стало улюбленим для багатьох лучан, – «Луцька Венеція», де можна зігрітися чашкою гарячого напою й теплою розмовою у затишному заскленому приміщенні.
Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового центрального парку у цій фотодобірці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
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Фото із неймовірними пейзажами засніженого парку він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
Особливої атмосфери парку надають вогні алеї ліхтарів та інших освітлених локацій, а також місце, яке вже стало улюбленим для багатьох лучан, – «Луцька Венеція», де можна зігрітися чашкою гарячого напою й теплою розмовою у затишному заскленому приміщенні.
Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового центрального парку у цій фотодобірці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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