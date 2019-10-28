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Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Петрук показав світлини вечірнього Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Фото із неймовірними пейзажами засніженого парку він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

Особливої атмосфери парку надають вогні алеї ліхтарів та інших освітлених локацій, а також місце, яке вже стало улюбленим для багатьох лучан, – «Луцька Венеція», де можна зігрітися чашкою гарячого напою й теплою розмовою у затишному заскленому приміщенні.

Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового центрального парку у цій фотодобірці.

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Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО


Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

Зимова казка: опублікували неймовірні світлини вечірнього парку Луцька. ФОТО

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Теги: зима, фотограф, центральний парк, світлини, Віктор Петрук
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