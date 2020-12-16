Через негоду Міносвіти рекомендує школам переходити на дистанційку





Про це йдеться в листі МОН до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти, передає



Так, Міносвіти, у зв’язку зі складними погодними умовами та зниженням температури повітря, рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу.



"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо", – йдеться в листі Міністерства.



Як відомо, сніговий циклон, який ввечері 10 лютого зайшов в західну Україну, охопив більшу територію країни. Складні погодні умови, які спостерігаються на заході, центрі та півночі, характеризуються випаданням значного снігу, сніговими заметами, дощем при мінусовій температурі повітря. Наразі циклон перемістився південніше.



За даними Укргідрометцентру, місцями намело до 112 см снігу.



У наступні кілька днів очікуються морози 18-22 градуси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки України, через негоду і морози, рекомендує закладам освіти розглянути можливість переведення навчання у дистанційний формат і провести серед учнів роз’яснювальну роботу щодо уникнення переохолодження.Про це йдеться в листі МОН до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти, передає УНН Так, Міносвіти, у зв’язку зі складними погодними умовами та зниженням температури повітря, рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу."Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо", – йдеться в листі Міністерства.Як відомо, сніговий циклон, який ввечері 10 лютого зайшов в західну Україну, охопив більшу територію країни. Складні погодні умови, які спостерігаються на заході, центрі та півночі, характеризуються випаданням значного снігу, сніговими заметами, дощем при мінусовій температурі повітря. Наразі циклон перемістився південніше.За даними Укргідрометцентру, місцями намело до 112 см снігу.У наступні кілька днів очікуються морози 18-22 градуси.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію