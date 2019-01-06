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Фермери з громади на Волині самотужки розчистили дорогу до міста. ВІДЕО

Фермери з громади на Волині самотужки розчистили дорогу до міста. ВІДЕО
Жителі Поромівської громади самостійно розчистити дорогу Нововолинськ–Лежниця–Поромів.

Дорогу прочищали кілька днів під час заметілі. Відео роботи на дорозі виклав у ютубі голова Поромівської громади Олег Савчук, – пише Район. Іваничі.

Як розповідає Олег Савчук, місцеві фермери з Поромова погодилися надати свою техніку.

До розчищення дороги долучити шість одиниць техніки.


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Теги: Нововолинськ, Поромівська громада, фермери, дорога, сніг, трактори
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