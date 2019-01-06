Фермери з громади на Волині самотужки розчистили дорогу до міста. ВІДЕО
Сьогодні, 18:55
Жителі Поромівської громади самостійно розчистити дорогу Нововолинськ–Лежниця–Поромів.
Дорогу прочищали кілька днів під час заметілі. Відео роботи на дорозі виклав у ютубі голова Поромівської громади Олег Савчук, – пише Район. Іваничі.
Як розповідає Олег Савчук, місцеві фермери з Поромова погодилися надати свою техніку.
До розчищення дороги долучити шість одиниць техніки.
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Дорогу прочищали кілька днів під час заметілі. Відео роботи на дорозі виклав у ютубі голова Поромівської громади Олег Савчук, – пише Район. Іваничі.
Як розповідає Олег Савчук, місцеві фермери з Поромова погодилися надати свою техніку.
До розчищення дороги долучити шість одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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