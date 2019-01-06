Фермери з громади на Волині самотужки розчистили дорогу до міста. ВІДЕО





Дорогу прочищали кілька днів під час заметілі. Відео роботи на дорозі виклав у ютубі голова Поромівської громади Олег Савчук, – пише



Як розповідає Олег Савчук, місцеві фермери з Поромова погодилися надати свою техніку.



До розчищення дороги долучити шість одиниць техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Поромівської громади самостійно розчистити дорогу Нововолинськ–Лежниця–Поромів.Дорогу прочищали кілька днів під час заметілі. Відео роботи на дорозі виклав у ютубі голова Поромівської громади, – пише Район. Іваничі Як розповідає Олег Савчук, місцеві фермери з Поромова погодилися надати свою техніку.До розчищення дороги долучити шість одиниць техніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію