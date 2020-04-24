У День закоханих на Волині – весільний бум





Про це Ольга Семенюк.



Станом на 15 годину 14 лютого церемонії одруження у 17 пар відбулися у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Також пари закоханих зареєструють шлюб цього дня у Локачах, Володимирі-Волинському та Горохові.



Також 14 лютого у Луцькому відділі ДРАЦС можна відзначити річницю весілля чи подати заяву на реєстрацію шлюбу.



Лучани Олександр Литвицький і Юлія Бранчук не планували спеціально одружуватися цього дня, однак прийняли таке рішення. Обоє працюють на "швидкій", тому, кажуть, їм не страшні ні сніг, мороз чи карантинні обмеження.





Молодят вітала заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк. З її слів, у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, який є учасником акції "Кохання поза часом 2021", сьогодні зареєстрували 17 шлюбів. Ще чотири подружжя у Луцьку відзначили "шкіряне" весілля – три роки з дня одруження.





Для закоханих облаштували фотозони, аби вони і їх рідні відчули атмосферу найромантичнішого дня року, розповіла речниця Мін'юсту в області. У зв’язку з карантинними обмеженнями церемонії одруження відбуваються за наявності засобів індивідуального захисту: масок і рукавичок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у День закоханих вирішили взяти шлюб 23 пари.Про це Суспільному розповіла заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській областіСтаном на 15 годину 14 лютого церемонії одруження у 17 пар відбулися у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Також пари закоханих зареєструють шлюб цього дня у Локачах, Володимирі-Волинському та Горохові.Також 14 лютого у Луцькому відділі ДРАЦС можна відзначити річницю весілля чи подати заяву на реєстрацію шлюбу.Лучанине планували спеціально одружуватися цього дня, однак прийняли таке рішення. Обоє працюють на "швидкій", тому, кажуть, їм не страшні ні сніг, мороз чи карантинні обмеження.Молодят вітала заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк. З її слів, у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, який є учасником акції "Кохання поза часом 2021", сьогодні зареєстрували 17 шлюбів. Ще чотири подружжя у Луцьку відзначили "шкіряне" весілля – три роки з дня одруження.Для закоханих облаштували фотозони, аби вони і їх рідні відчули атмосферу найромантичнішого дня року, розповіла речниця Мін'юсту в області. У зв’язку з карантинними обмеженнями церемонії одруження відбуваються за наявності засобів індивідуального захисту: масок і рукавичок.

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