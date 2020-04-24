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У День закоханих на Волині – весільний бум

У День закоханих на Волині – весільний бум
На Волині у День закоханих вирішили взяти шлюб 23 пари.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.

Станом на 15 годину 14 лютого церемонії одруження у 17 пар відбулися у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Також пари закоханих зареєструють шлюб цього дня у Локачах, Володимирі-Волинському та Горохові.

Також 14 лютого у Луцькому відділі ДРАЦС можна відзначити річницю весілля чи подати заяву на реєстрацію шлюбу.

Лучани Олександр Литвицький і Юлія Бранчук не планували спеціально одружуватися цього дня, однак прийняли таке рішення. Обоє працюють на "швидкій", тому, кажуть, їм не страшні ні сніг, мороз чи карантинні обмеження.

У День закоханих на Волині – весільний бум

Молодят вітала заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк. З її слів, у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, який є учасником акції "Кохання поза часом 2021", сьогодні зареєстрували 17 шлюбів. Ще чотири подружжя у Луцьку відзначили "шкіряне" весілля – три роки з дня одруження.

У День закоханих на Волині – весільний бум

Для закоханих облаштували фотозони, аби вони і їх рідні відчули атмосферу найромантичнішого дня року, розповіла речниця Мін'юсту в області. У зв’язку з карантинними обмеженнями церемонії одруження відбуваються за наявності засобів індивідуального захисту: масок і рукавичок.


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Теги: День закоханих, весілля, одруження
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