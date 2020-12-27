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На волинській трасі перекинувся автомобіль. ФОТО

На волинській трасі перекинувся автомобіль. ФОТО
Біля села Верба, що неподалік Володимира-Волинського, перекинувся автомобіль.

Автопригода сталась близько 9:00 15-го лютого, - пише Буг.

Фото БУГу надіслали очевидці. Також розповіли, що дорога дуже слизька.

Інформації про постраждалих наразі немає.

На волинській трасі перекинувся автомобіль. ФОТО
На волинській трасі перекинувся автомобіль. ФОТО

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Теги: авто, аварія, Волинь
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