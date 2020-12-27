На волинській трасі перекинувся автомобіль. ФОТО





Автопригода сталась близько 9:00 15-го лютого, - пише



Фото БУГу надіслали очевидці. Також розповіли, що дорога дуже слизька.



Інформації про постраждалих наразі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Верба, що неподалік Володимира-Волинського, перекинувся автомобіль.Автопригода сталась близько 9:00 15-го лютого, - пише Буг. Фото БУГу надіслали очевидці. Також розповіли, що дорога дуже слизька.Інформації про постраждалих наразі немає.

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