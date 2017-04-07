Маленьких онкохворих волинян волонтери порадували подарунками. ВІДЕО





У відділенні дитячої онкогематології зараз лікується 17 дітей, розповіла Яна Рижко.



Кожному пацієнтові приготували іменні подарунки, розповів один з волонтерів Олександр Єрмак.



Волонтер каже: знали конкретно, яким дітям готують подарунки, тож підбирали все індивідуально. Для старших дітей – інтелектуальні ігри та пазли, а меншим – іграшки, – розповіли волонтери.



Волонтерка Мар’яна Нестерук прийшла в онкогематологічне відділення, аби підтримати дітей і батьків. Свого часу жінка провела у відділенні майже чотири місяці. Тоді, каже волонтерка, не уявляла, що таке рак, поки у брата не виявили онкозахворювання. У той період, каже жінка, разом із братом тривалий час жила у Стамбулі, а згодом проходили реабілітацію в Луцьку.



Дев’ять місяців бореться з раком Маріанна Андрійчук. Нині дівчинка отримує хімієтерапію. Мама Ірина Андрійчук розповідає: стаціонарне лікування дитини підходить до кінця, продовжать лікуватися вдома ще впродовж року. Додає: головне – не здаватися та бути оптимістом.



37 нових випадків захворювання на рак виявили за минулий рік у відділенні дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні. Це майже вдвічі більше, ніж у 2019-му році, розповіла завідувачка відділення Яна Рижко.



"Найменша дитинка, яка зараз у нас лікується на стаціонарному лікуванні – це рік і 8 місяців, а найстаршому – 16 років", – зазначила завідувачка.



Зі слів лікарки, під час лікування для дитини важлива психологічна підтримка медиків і батьків, тому варто боротися та не опускати руки. Додає: дитяча онкологія набагато краще лікується, ніж доросла – 80-90 % дітей виліковуються і забувають про цю недугу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній дитячій лікарні до маленьких пацієнтів, котрі борються з онкохворобою, завітали волонтери з подарунками.У відділенні дитячої онкогематології зараз лікується 17 дітей, розповіла Суспільному завідувачкаКожному пацієнтові приготували іменні подарунки, розповів один з волонтерівВолонтер каже: знали конкретно, яким дітям готують подарунки, тож підбирали все індивідуально. Для старших дітей – інтелектуальні ігри та пазли, а меншим – іграшки, – розповіли волонтери.Волонтеркаприйшла в онкогематологічне відділення, аби підтримати дітей і батьків. Свого часу жінка провела у відділенні майже чотири місяці. Тоді, каже волонтерка, не уявляла, що таке рак, поки у брата не виявили онкозахворювання. У той період, каже жінка, разом із братом тривалий час жила у Стамбулі, а згодом проходили реабілітацію в Луцьку.Дев’ять місяців бореться з раком. Нині дівчинка отримує хімієтерапію. Мамарозповідає: стаціонарне лікування дитини підходить до кінця, продовжать лікуватися вдома ще впродовж року. Додає: головне – не здаватися та бути оптимістом.37 нових випадків захворювання на рак виявили за минулий рік у відділенні дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні. Це майже вдвічі більше, ніж у 2019-му році, розповіла завідувачка відділення Яна Рижко."Найменша дитинка, яка зараз у нас лікується на стаціонарному лікуванні – це рік і 8 місяців, а найстаршому – 16 років", – зазначила завідувачка.Зі слів лікарки, під час лікування для дитини важлива психологічна підтримка медиків і батьків, тому варто боротися та не опускати руки. Додає: дитяча онкологія набагато краще лікується, ніж доросла – 80-90 % дітей виліковуються і забувають про цю недугу.

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