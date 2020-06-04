Міносвіти запровадило безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів з ОРДЛО





Про це повідомляє



"Ми прагнемо залучити якомога більше дітей, які завершили навчання в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року, до навчання в Україні", – повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.



Пілотний проєкт діятиме протягом 2021-2022 років у дев’яти закладах вищої освіти:



Донецький національний технічний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Маріупольський державний університет;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Херсонський державний університет.



"У цих ЗВО розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які допомагатимуть вступникам з ТОТ подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах", – зазначив міністр.



Проконсультуватися можна і за телефоном урядової гарячої лінії 0 800 504 425.



Також Сергій Шкарлет повідомив, що заклади вищої освіти мають сприяти на період навчання забезпеченню слухачів підготовчих курсів місцями в гуртожитку. Набір на курси вже розпочався, навчання відбуватиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.



Наказом МОН затверджено методичні рекомендації щодо впровадження пілотного проєкту та освітню декларацію про завершення здобуття середньої освіти на тимчасово окупованій території України.



Строк навчання на підготовчих курсах з лютого до травня 2021 року – 4 місяці (120 годин), з жовтня 2021 року до травня 2022 року – 8 місяців (240-480 годин).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки запровадило пілотний проєкт безоплатних підготовчих курсів для дітей з тимчасово окупованих територій при вступі до закладів вищої освіти.Про це повідомляє Суспільне "Ми прагнемо залучити якомога більше дітей, які завершили навчання в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року, до навчання в Україні", – повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.Пілотний проєкт діятиме протягом 2021-2022 років у дев’яти закладах вищої освіти:Донецький національний технічний університет;Житомирський державний університет імені Івана Франка;Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;Маріупольський державний університет;Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;Херсонський державний університет."У цих ЗВО розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які допомагатимуть вступникам з ТОТ подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах", – зазначив міністр.Проконсультуватися можна і за телефоном урядової гарячої лінії 0 800 504 425.Також Сергій Шкарлет повідомив, що заклади вищої освіти мають сприяти на період навчання забезпеченню слухачів підготовчих курсів місцями в гуртожитку. Набір на курси вже розпочався, навчання відбуватиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.Наказом МОН затверджено методичні рекомендації щодо впровадження пілотного проєкту та освітню декларацію про завершення здобуття середньої освіти на тимчасово окупованій території України.Строк навчання на підготовчих курсах з лютого до травня 2021 року – 4 місяці (120 годин), з жовтня 2021 року до травня 2022 року – 8 місяців (240-480 годин).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію