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Переправляв через держкордон України росіянина: на Волині суд покарав іноземця

Переправляв через держкордон України росіянина: на Волині суд покарав іноземця
На Волині суд виніс вирок іноземцю, який допомагав росіянину незаконно потрапити до Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Нагадаємо, підозрюваного, 44-річного білоруса, затримали на початку лютого прикордонники Луцького загону на ділянці відділу «Млинове». Він допомагав росіянину незаконно перетнути українсько-білоруський кордон.

Днями іноземцю оголосили підозру, а учора, 15 лютого Ратнівський районний суд Волинської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень).

Крім того, громадянин Білорусі ще довго не зможе потрапити до України, оскільки прикордонники заборонили йому в'їзд на 3 роки.

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Теги: прикордонники, іноземець, росіянин, держкордон, вирок
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