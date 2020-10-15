Переправляв через держкордон України росіянина: на Волині суд покарав іноземця





Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Нагадаємо, підозрюваного, 44-річного білоруса, затримали на початку лютого прикордонники Луцького загону на ділянці відділу «Млинове». Він допомагав росіянину незаконно перетнути українсько-білоруський кордон.



Днями



Крім того, громадянин Білорусі ще довго не зможе потрапити до України, оскільки прикордонники заборонили йому в'їзд на 3 роки.

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