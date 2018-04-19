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Луцьк отримав ще 4 нові тролейбуси

Луцьк отримав ще 4 нові тролейбуси
Обласний центр Волині отримав ще чотири нові тролейбуси від компанії «Богдан Моторс».

Передача транспортних засобів за участю керівництва заводу та
представників міської влади відбулася сьогодні, 16 лютого, повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, що ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.

У жовтні місту передали два перші «рогаті», що нині курсують на маршруті №15, ще чотири – у кінці січня.

Отримані сьогодні 4 нові тролейбуси виїдуть на маршрути наступного тижня.

«Вони економічніші, ніж тролейбуси старого зразка. Наразі з їхньою допомогою будемо рятувати ситуацію, пов’язану з недолугим рішенням Кабміну, яке забороняє брати у громадський транспорт пасажирів поза межами сидячих місць. Тому ці тролейбуси поїдуть на ті маршрути, де ситуація зараз найбільш складна», - сказав Ігор Поліщук.

Усього ж 29 «рогатих», за підрахунками мерії, зможуть витіснити біля 70-80 маршруток.

Нові «рогаті» споживають удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.

Луцьк отримав ще 4 нові тролейбуси
Луцьк отримав ще 4 нові тролейбуси
Луцьк отримав ще 4 нові тролейбуси

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Теги: тролейбуси, Ігор Поліщук
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