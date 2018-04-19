Луцьк отримав ще 4 нові тролейбуси





Передача транспортних засобів за участю керівництва заводу та

представників міської влади відбулася сьогодні, 16 лютого, повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Нагадаємо, що ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.



У жовтні місту передали у кінці січня.



Отримані сьогодні 4 нові тролейбуси виїдуть на маршрути наступного тижня.



«Вони економічніші, ніж тролейбуси старого зразка. Наразі з їхньою допомогою будемо рятувати ситуацію, пов’язану з недолугим рішенням Кабміну, яке забороняє брати у громадський транспорт пасажирів поза межами сидячих місць. Тому ці тролейбуси поїдуть на ті маршрути, де ситуація зараз найбільш складна», - сказав Ігор Поліщук.



Усього ж 29 «рогатих», за підрахунками мерії, зможуть витіснити біля 70-80 маршруток.



Нові «рогаті» споживають удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.





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